Новини Ігри 11.07.2025 comment views icon

Epic Games Store запустив безплатну роздачу 2-х ігор — з відомим психоделічним платформером 2023 року

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Маргарита Юзяк

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Epic Games Store запустив безплатну роздачу 2-х ігор — з відомим психоделічним платформером 2023 року
Depositphotos

Epic Games Store оновив щотижневу роздачу — цього разу користувачам пропонують аркадний шутер з ракетками та сиквел музичної пригоди про підсвідомість. І вони обидві кооперативні.

Традиційно роздача триватиме протягом тижня — забрати обидві гри можна до 17 липня 18:00 за київським часом. Йдеться про одразу два проєкти: Figment 2: Creed Valley та Sky Racket.

Figment 2: Creed Valley — це продовження сюрреалістичної пригоди в світі людської свідомості, яке зазвичай продають за ₴460. На Metacritic у гри 76 балів, що для інді-головоломки з музичними механіками — цілком непогано.

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Гравець знову бере на себе роль Дасті, який разом із компаньйонкою Пайпер бореться з новими кошмарами, що атакують Розум. Гра поєднує дослідження, головоломки, динамічні бої та музичні батли — боси реагують на ритм музики, а середовище підлаштовується під темп. Усе це доповнено кооперативом, де можна грати вдвох. Загалом гравців чекає стилізація, сюжет з символами і геймплей із музичними вставками.

Sky Racket — це гібрид шутера та аркади з ламанням блоків, який має 72 бали на Metacritic. Гра тимчасово безоплатна, хоча зазвичай коштує ₴209.

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У Sky Racket все просто: герої літають, ухиляються від снарядів, а потім відбивають їх назад ракетками. Самі вони атакувати не можуть, тож доведеться добре ловити ритм бою. У грі є п’ять світів, абсурдні вороги (наприклад, летючі банани), піксельна графіка та кооператив на двох. зазвичай максимально легка, з гумором і яскравими візуалами в стилі ретро.

Ця роздача замінює попередні дві — Figment та Backpack Hero. А вже з 17 липня в Epic почнеться нова хвиля, і цього разу — з хітом: Sid Meier’s Civilization 4: Platinum Edition, яка включає базову гру та майже всі DLC.

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