Escalade IQ — GM працює над створенням електричної версії Cadillac Escalade

GM оголосила, що працює над повністю електричною версією розкішного повнорозмірного позашляховика Cadillac Escalade. Ця модель фігурує за назвою Escalade IQ.

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Escalade IQ приєднується до інших електромобілів Cadillac, включаючи ультрарозкішний Celestiq і доступніший позашляховик Lyriq, вартість якого починається від $64 тис. Випуск Escalade IQ є частиною плану GM з трансформації до 2030 року Cadillac у бренд, що пропонує виключно електромобілі.

Платформа GM Ultium є основою для нинішніх та майбутніх електромобілів компанії, включаючи Chevy Equinox EV, Silverado, GMC Hummer EV і, ймовірно, Escalade IQ також. Багато автовиробників схиляються до ідеї випуску великих позашляховиків на ринку США, оскільки попит на них зростає.

Остання модель Escalade була найбільшим і найдовшим з колись випущених позашляховиків компанії. Поточна версія Escalade з бензиновим двигуном коштує понад $80 тис. Але, враховуючи, що електричний Hummer EV коштує від $111 тис., очікується, що Escalade IQ буде дорожчим.

Джерело: The Verge