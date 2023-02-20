За прикладом Маска. Facebook та Instagram тестують платну верифікацію для всіх — «синя галочка» обійдеться у $12-$15 на місяць

Крім синього чеку користувачі Facebook та Instagram отримають покращені покази, захист від акаунтів-наслідувачів, пріоритетну підтримку тощо.

Meta оголосила, що починає тестувати платну верифікацію в Instagram та Facebook — за $11,99 у вебверсії та $14,99 на мобільних пристроях. Вища вартість на iOS і Android, ймовірно, є способом компенсувати комісію, яку Apple і Google отримують за покупки в програмі. Генеральний директор компанії Марк Цукерберг зазначив, що верифіковані облікові записи отримають «синю галочку», покращене відображення на платформі, пріоритетну підтримку тощо.

Цього тижня передплату запустять в Австралії та Новій Зеландії, а «незабаром» вона з’явиться в інших країнах.

«Ми починаємо розгортання Meta Verified — послуги передплати, яка дає змогу підтвердити обліковий запис за допомогою офіційного посвідчення особи, отримати синій значок, додатковий захист від наслідування акаунту та отримати прямий доступ до служби підтримки клієнтів. Нова функція спрямована на підвищення автентичності та безпеки в наших службах», — пише Цукерберг.

Охочі оформити передплату Meta Verified мають відповідати мінімальним вимогам до активності на платформі, бути не молодше за 18 років та надати офіційне посвідчення особи, яке відповідатиме імені та фото у Facebook або Instagram.

Крім того, користувачі, що верифікувались за гроші, отримають ексклюзивні наклейки для Stories і Reels, а також 100 безкоштовних зірок на місяць — цифрову валюту, яку можна використовувати, щоб віддячити творцям у Facebook. Meta зазначає, що компанії поки не можуть подати заявку на отримання значка Meta Verified. Ім’я, дату дня народження чи фото профілю не можна змінити, не пройшовши процес перевірки заново.

Нова пропозиція дійсно дуже нагадує версію Twitter Blue Ілона Маска за $8 на місяць. Але схоже, що Meta ставиться до автентичності облікових записів трохи серйозніше, оскільки все ще вимагатиме від користувачів надавати державні ідентифікатори (як це робив старий процес підтвердження в Twitter) і нібито пропонує додаткові гарантії захисту від підробки облікових записів, хоча поки не зрозуміло, якими вони будуть.

«У довгостроковій перспективі ми хочемо створити пропозицію передплати, яка буде цінною для всіх, включаючи творців, компанії та нашу спільноту в цілому. Ми розширюємо доступ до перевірки, щоб більше людей могли довіряти обліковим записам, з якими вони взаємодіють», — пише Мета в дописі в блозі.

Джерело: The Verge