Фан зібрав інтерактивну мапу GTA 6 на основі трейлерів і витоків

GTA 6 / Rockstar

Хоч Rockstar і мовчить після травневого трейлера GTA 6, фанати не сидять склавши руки. Один з них зробив детальну інтерактивну мапу майбутньої гри.

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Користувач із ніком kalterapfel123 опублікував її на subreddit GTA 6, а тепер переніс на окремий домен. Мапа охоплює Вайс-Сіті та штат Леоніда, які показували у трейлерах. Вона інтерактивна — із пошуком, маркерами, скриншотами з обох трейлерів та позначеннями будівель, вулиць, районів, автомагістралей і навіть аеропортів. Частина локацій базується на офіційних даних, інша — на припущеннях.

Наскільки вона точна — сказати поки складно. Rockstar нічого не підтверджувала. Але саме через таку точність деяких локацій мапу вже називають потенційним спойлером. На Reddit публікація отримала позначку про вміст чутливої інформації, тому можливо в ній є частина правди.

Ще один схожий проєкт нещодавно довго не протримався. Юристи Take-Two змусили видалити мод для GTA 5, який відтворював карту GTA 6. Його створив користувач Dark Space, використовуючи дані з трейлерів і витоків. І хоч мапа не була копією — вулиці, масштаб і ключові орієнтири збігались із показаним у промо. За це він отримав страйк на YouTube. Тому шанси, що юристи звернуть увагу на мапу kalterapfel123 досить високі.

Нижче зображення з можливими сплойлерами до GTA 6

Офіційний реліз GTA 6 заплановано на 26 травня 2026 року. За оцінками, гра збере $7,6 мільярда всього за два місяці після запуску. Тим часом другий трейлер вже зібрав понад 125 млн переглядів на YouTube, в якому вперше побачили силует, що майже точно нагадує дитину. Що цікаво: ролик наполовину складався з геймплею, хоча відокремити його від кат-сцен важко.

Rockstar поки тримає паузу в демонстрації нових деталей. Але у Take-Two запевняють — компанія працює над тим, аби GTA 6 стала «найбільшим релізом в історії». Тим часом конкуренти панікують через майбутній реліз гіганта у 2026-му році. Дехто вже встиг змінити дати релізів, інші ще думають — і дуже бояться, що GTA 6 можуть затримати ще раз.

Джерело: Notebookcheck