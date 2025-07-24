tyzhden shi
Новини Ігри 24.07.2025 comment views icon

Фан зібрав інтерактивну мапу GTA 6 на основі трейлерів і витоків

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Фан зібрав інтерактивну мапу GTA 6 на основі трейлерів і витоків
GTA 6 / Rockstar

Хоч Rockstar і мовчить після травневого трейлера GTA 6, фанати не сидять склавши руки. Один з них зробив детальну інтерактивну мапу майбутньої гри.

Користувач із ніком kalterapfel123 опублікував її на subreddit GTA 6, а тепер переніс на окремий домен. Мапа охоплює Вайс-Сіті та штат Леоніда, які показували у трейлерах. Вона інтерактивна — із пошуком, маркерами, скриншотами з обох трейлерів та позначеннями будівель, вулиць, районів, автомагістралей і навіть аеропортів. Частина локацій базується на офіційних даних, інша — на припущеннях.

Наскільки вона точна — сказати поки складно. Rockstar нічого не підтверджувала. Але саме через таку точність деяких локацій мапу вже називають потенційним спойлером. На Reddit публікація отримала позначку про вміст чутливої інформації, тому можливо в ній є частина правди.

Ще один схожий проєкт нещодавно довго не протримався. Юристи Take-Two змусили видалити мод для GTA 5, який відтворював карту GTA 6. Його створив користувач Dark Space, використовуючи дані з трейлерів і витоків. І хоч мапа не була копією — вулиці, масштаб і ключові орієнтири збігались із показаним у промо. За це він отримав страйк на YouTube. Тому шанси, що юристи звернуть увагу на мапу kalterapfel123 досить високі.

Нижче зображення з можливими сплойлерами до GTA 6

1111

Офіційний реліз GTA 6 заплановано на 26 травня 2026 року. За оцінками, гра збере $7,6 мільярда всього за два місяці після запуску. Тим часом другий трейлер вже зібрав понад 125 млн переглядів на YouTube, в якому вперше побачили силует, що майже точно нагадує дитину. Що цікаво: ролик наполовину складався з геймплею, хоча відокремити його від кат-сцен важко.

Rockstar поки тримає паузу в демонстрації нових деталей. Але у Take-Two запевняють — компанія працює над тим, аби GTA 6 стала «найбільшим релізом в історії». Тим часом конкуренти панікують через майбутній реліз гіганта у 2026-му році. Дехто вже встиг змінити дати релізів, інші ще думають — і дуже бояться, що GTA 6 можуть затримати ще раз.

Джерело: Notebookcheck

Популярні новини

Guitar Hero на смітник? У Tony Hawk’s Pro знайшли «знущальну» великодку, про яку не знав і сам розробник
Фальшивий Microsoft — міжнародний кол-центр працював під софтверного гіганта
Астрономи вперше побачили очікувану зірку-компаньйона Бетельгейзе
Перші реакції на «Голий пістолет» з Ліамом Нісоном — неймовірно смішна дурня, варта «Оскару»
Не цікаво або чому я програю в гонитві за AI
Google запускає Android Canary — нову програму доступу до ранніх функції ОС на Pixel
Колишній CEO Intel Пет Гелсінгер каже, що недооцінив роль ШІ — але все зробив би так само
Кращий серіал франшизи? Критики оцінили «Декстер: Воскресіння» в ідеальні 100% на Rotten Tomatoes
Перший погляд на нового Гаррі Поттера в серіалі HBO — зйомки офіційно стартували
Microsoft замінила працівників ШІ і заощадила $500 млн
Мовні моделі ШІ навчилися розпізнавати емоції та прихований сенс краще за деяких людей
Чи дозволяємо ми штучному інтелекту писати код за нас — і вбиваємо свої навички?
«Всі думають, що я жартую»: режисер «Супермена» Джеймс Ганн назвав кращий фільм всіх часів — комедія з 99% на Rotten Tomatoes
Керовані «Шахеди» з камерою як нова загроза — росіяни випробовують технологію на менших дронах
Світовий реліз OnePlus Nord 5 — виняткова селфі-камера та ШІ на базі Google Gemini від €449
Понад 3,500 вебсайтів заразили прихованими майнерами Monero — хакери заробляли криптовалюту на відвідувачах
The Witcher 3 отримала мод, який відкриває весь палац Боклера з таємною кімнатою
ШІ навчився писати шкідливий код, що обходить Microsoft Defender: тривожний сигнал для кібербезпеки
Експеримент з ШІ в кол-центрі: більше заважав, ніж допомагав
Дешевша Tesla чи зменшена Model Y? Помічений дивний прототип авто
Спотові Ethereum-ETF зафіксували рекордні денні притоки капіталу з BlackRock і Fidelity на чолі
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати