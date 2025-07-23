Новини Кіно 23.07.2025 comment views icon

«Фантастична четвірка» стартувала з 86% на Rotten Tomatoes — перший фільм в серії, який вподобали критики

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Катерина Даньшина

Редактор новин

«Фантастична четвірка» стартувала з 86% на Rotten Tomatoes — перший фільм в серії, який вподобали критики
Кадри з фільму «Фантастична четвірка»

«Фантастична четвірка» від Marvel отримала перші оцінки — найвищі для серії фільмів про квартет супергероїв на чолі з Рідом Річардсом. 

Наразі у стрічки 86% на Rotten Tomatoes. Фактично, ще до виходу в прокат, «Фантастична четвірка» обійшла свого головного конкурента — «Супермена» від DC, в якого 83% рейтингу.

«Фантастична четвірка» стартувала з 86% на Rotten Tomatoes — перший фільм в серії, який вподобали критики

З цікавого: це перший фільм у серії про Фантастичну четвірку, який нарешті вподобали критики. Серед попередників найвищим (але разом з тим провальним) рейтингом відзначилась «Фантастична четвірка 2: Вторгнення Срібного серфера» 2007 року.

Назва Оцінка критиків Rotten Tomatoes
Фантастична четвірка (2005) 27%
Фантастична четвірка: Вторгнення Срібного серфера (2007) 37%
Фантастична четвірка (2015) 9%
Фантастична четвірка: Перші кроки 88% (може змінитися)

«Фантастична четвірка» 1994 року офіційно так і не вийшла, але завдяки широкому доступу до піратських копій в інтернеті, цей низькобюджетний фільм має 33% рейтингу. До речі, бос Marvel Кевін Файгі натякав, що актори невиданої стрічки можуть отримати камео в «Перших кроках».

Рецензії критиків загалом збігаються з реакціями перших глядачів, де новий фільм Marvel визначали, як один з найкращих проєктів студії з вражаючою візуальною складовою і дійсно фантастичним акторським складом. Далі кілька прямих цитат:

  • «Фільм має розумний сценарій і — не можу повірити, що пишу це — справді зворушливу гру чотирьох харизматичних головних акторів, що, можливо, є найкращим з релізів Педро Паскаля цього року», — Деймон Вайз з Deadline.
  • «Естетика 1960-х років приголомшлива. Художник-постановник Касра Фарахані, яка раніше працювала над “Локі”, створює розкішне полотно, яке одночасно є класичним і сучасним. Це справді красиво, і IMAX найкраще це підкреслює», — Саймон Томпсон, Forbes.
  • «Є певне полегшення від фільму, в якому вам не потрібно ретельно вивчати безліч інших проєктів, щоб зрозуміти, що відбувається. Досить цікавий для дітей та досить кумедний, не вдаючись до самопародії… Відповідно до підзаголовка, фільм відчувається як новий початок. І, як і перезапуск “Супермена”, це може бути саме те, що потрібно, щоб повернути глядачів, які страждають від втоми від супергероїв», — Пітер Дебрюге, Variety.

Очевидно, без мінусів тут не обійшлось. Автор IGN назвав фільм «трохи божевільним» і похвалив амбітність, однак зазначив, що йому бракує деяких важливих «моментів з великої літери “М”, які потрібні фільмам про супергероїв». Gizmodo так само відзначив візуальні ефекти, музику та акторський склад, однак зазначив, що «Фантастична четвірка» не має супергеройської яскравості.

Перші реакції на фільм «Фантастична четвірка» — візуальне свято і стильний сюжет в «одному з найкращих» проєктів Marvel
Кадри з фільму «Фантастична четвірка»

Нагадаємо, що раніше «Фантастична четвірка» перебувала у власності 20th Century Fox, однак після злиття Disney і Fox, Marvel отримала її у повноцінну власність. Попередні три фільми про сім’ю супергероїв заробили понад $803 млн у прокаті.

У версії Marvel нам представляють оновлений фантастичний квартет, який має захистити Землю від ненажерливого космічного бога, на ім’я Ґалактус (Ральф Айнесон), і його загадкового Вісника (Срібний Серфер Джулії Гарнер). Роль Містера Фантастика (він же Рід Річардс) взяв на себе Педро Паскаль, тоді як Сью Сторм (Жінка-невидимка) грає Ванесса Кірбі, а Джозеф Квін та Ебон Мосс-Бакрак постануть в образах Людини-факела та Істоти відповідно.

Прем’єра фільму запланована на 24 липня 2025 року (вже завтра). Очікується, що «Фантастична четвірка: Перші кроки» збере від $190-210 млн у світовому прокаті, трохи менше, ніж заробив «Супермен» у дебюті.

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