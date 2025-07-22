«Фантастична четвірка» покаже альтернативних Ріда Річардса і команду з невиданого фільму 1990-х років

Кадр із «Фантастичної четвірки» 1990-х / THR

Попри назву «Фантастична четвірка: Перші кроки» — це не перший фільм про команду супергероїв на чолі з Містером Фантастиком.

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Квартет з’являвся на екрані у 2005 році в фільмі Тіма Стора, а також у «Фантастична четвірка: Вторгнення Срібного серфера» (2007) та «Фантастичній четвірці» Джоша Тренка (2015). Утім існує ще один невиданий фільм 1994 року, який зрежисував Олі Сассоне із продюсерами Роджером Корманом та Берндом Айхінгером.

Стрічка так і не побачила «зеленого світла», оскільки була звинувачена в тому, що є просто «ashcan copy» (тобто знята виключно для збереження прав на франшизу), але піратські копії існують й до сьогодні. Нині деякі актори неофіційної «Фантастичної четвірки» таки отримали шанс на свою хвилину слави завдяки камео у новому фільмі Marvel.

Згідно з THR, йдеться про квартет, тому можна припустити, що це виконавці головних ролей Алекс Хайд-Вайт (Рід Річардс), Джей Андервуд (Джонні Сторм), Майкл Бейлі Сміт (Бен Грімм) та Ребека Стааб (Сью Сторм). У «Перших кроках» ці ролі взяли на себе Педро Паскаль, Джозеф Квінн, Ебон Мосс-Бахрах та Ванесса Кірбі відповідно.

Ральф Айнесон грає Галактуса, а Джулія Гарнер — Срібного Серфера. Франклін, дитина Ріда та Сью, також дебютує в MCU.

«Що було таким чарівним у цьому фільмі, так це те, що він про найменшу, наймолодшу річ у світі та найстарішу, найбільшу річ у Всесвіті», — розповідав в інтерв’ю GamesRadar режисер Метт Шакман. «Масштаб Галактуса — це велика його частина, а Ральф Айнесон — дивовижний актор; цей голос, ця присутність. Він відчував себе на 1000 футів заввишки».

Фільм «Фантастична четвірка: Перші кроки» вийде у кінотеатрах України 24 липня, однак отримав попередні передогляди в деяких частинах США. Згідно з першими реакціями, це одна з «найкращих речей», які створила Marvel, що почасти містить вайби «Інтерстеллара».

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