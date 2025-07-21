Перші реакції на фільм «Фантастична четвірка» — вайби «Інтерстеллара» і одна з «найкращих речей», які створила Marvel

Кадри з фільму «Фантастична четвірка» / Marvel

Якщо довіритись реакціям перших глядачів, то нова «Фантастична четвірка» принесе фанам Marvel хороші новини.

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У відгуках, які почали з’являтися в мережі за тиждень до офіційного релізу, стрічку вихваляють за візуальні ефекти, чудову ретро-футуристичну естетику, стильний сюжет і дійсно «фантастичний» акторський склад.

« Головні актори чудові, музика запам’ятовується миттєво, а ретро-футуристичний дизайн 60-х років та динамічні візуальні ефекти — справжня насолода. Зосередження історії на темі сім’ї на цьому етапі MCU може здатися дещо перебільшеним, а лиходії не найпереконливішими, але актори змусять вас глибоко переживати за персонажів, їхні стосунки та випробування, з якими вони стикаються. У поєднанні з жвавим, впевненим оповіданням — це інтригуючий та задовільний перший крок для нової команди Marvel (безперечно, найкраще зображення цього квартету на екрані на сьогодні), оскільки MCU продовжує повертати собі контроль над кораблем та наближати його до Судного дня » , — написав головний редактор Next Best Picture Метт Неглія.

Головні актори чудові, музика запам’ятовується миттєво, а ретро-футуристичний дизайн 60-х років та динамічні візуальні ефекти — справжня насолода. Зосередження історії на темі сім’ї на цьому етапі MCU може здатися дещо перебільшеним, а лиходії не найпереконливішими, але актори змусять вас глибоко переживати за персонажів, їхні стосунки та випробування, з якими вони стикаються. У поєднанні з жвавим, впевненим оповіданням — це інтригуючий та задовільний перший крок для нової команди Marvel (безперечно, найкраще зображення цього квартету на екрані на сьогодні), оскільки MCU продовжує повертати собі контроль над кораблем та наближати його до Судного дня , — написав головний редактор Next Best Picture Метт Неглія. «Візуально це одна з найкращих речей, які коли-небудь створювала Marvel. Деякі частини нагадують “Інтерстеллар” і вимагають IMAX. Ґалактус приголомшливий. Срібний Серфер виглядає справді, справді добре. Візуальні ефекти часто були бездоганними. У космосі та на Землі, Метт Шекман влаштував візуальне свято » , — журналіст зі сфери розваг Брендон Девіс.

, — журналіст зі сфери розваг Брендон Девіс. « Приголомшливий візуальний складник, зворушлива історія, дотепні жарти та епічний екшн. “Перша родина” Marvel пропонує один неймовірний атракціон. Педро Паскаль влучно зіграв роль Містера Фантастика. Ванесса Кірбі вражає своєю неперевершеною грою Сью Сторм — вона просто зірка, що падає » , — журналістка People Шараре Друрі.

Приголомшливий візуальний складник, зворушлива історія, дотепні жарти та епічний екшн. “Перша родина” Marvel пропонує один неймовірний атракціон. Педро Паскаль влучно зіграв роль Містера Фантастика. Ванесса Кірбі вражає своєю неперевершеною грою Сью Сторм — вона просто зірка, що падає , — журналістка People Шараре Друрі. «Я прийшов роздратований, але “Фантастична Четвірка” — це справжнє повернення до форми для MCU, перші хвилини в IMAX мене просто вразили. Робота Гарднер та Квінна вразила мене найбільше. Ґалактус надає цьому фільму справжньої ваги, і його присутність відчувається навіть поза екраном, неймовірно детальна робота!», — кінопродюсер Браян Лонг.

Що відомо про фільм «Фантастична четвірка: Перші кроки»?

Франшиза «Фантастична четвірка» раніше перебувала у власності 20th Century Fox-Marvel, однак після злиття Disney і Fox, Marvel отримала її у повноцінну власність. Попередні три фільми про сім’ю супергероїв заробили понад $803 млн у прокаті.

У новому фільмі, згідно з офіційним синопсисом, оновлений фантастичний квартет має захистити Землю від ненажерливого космічного бога, на ім’я Ґалактус (Ральф Айнесон), і його загадкового Вісника (Срібний Серфер Джулії Гарнер). Роль Містера Фантастика (він же Рід Річардс) взяв на себе Педро Паскаль, тоді як Сью Сторм (Жінка-невидимка) зіграє Ванеса Кірбі, а Джозеф Квін та Ебон Мосс-Бакрак постануть в образах Людини-факела та Істоти відповідно.

Зрежисував фільм Метт Шакман, який має скромний досвід в повному метрі, але пристойний перелік робіт на телебаченні: він серед іншого зрежисував всі дев’ять епізодів серіалу Marvel і Disney Plus «Вандавіжн», а також працював над «Спадкоємцями», «Хлопаками» та «Грою престолів». Головним продюсером виступив керівник Marvel Studios Кевін Файгі, Мітч Белл вказаний як співпродюсер, а Луї Д’Еспозіто, Грант Керітс та Тім Льюїс — виконавчими продюсерами. Варто також зазначити, що музику створив оскароносний композитор Майкл Джаккіно, який працював над останніми фільмами про Людину-Павука, а також «Доктором Стренджем» і «Тор: Кохання та грім».

Прем’єра фільму «Фантастична четвірка: Перші кроки» запланована на 25 липня 2025 року (в Україні днем раніше).

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Після дебюту «Супермена» з DCU Джеймса Ганна, який довів збори до $400 млн у другий вікенд, «Фантастичній четвірці» прогнозують відкриття у розмірі $100-110 млн. У Marvel Studios великі ставки на проєкт після кількох касових невдач останніх років і перспективні плани на квартет персонажів на чолі з Педро Паскалем, які продовжать свою історію у нових «Месниках».

Джерело: Variety, Deadline, Forbes