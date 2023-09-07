Samsung анонсувала NVMe SSD 990 Pro місткістю 4 ТБ зі швидкістю читання до 7450 МБ/с та 1,6 млн IOPS

Samsung підготувала до випуску нову версію свого твердотілого накопичувача 990 Pro місткістю 4 ТБ, призначену для геймерів та творців контенту. Як запевняє виробник, новий NVMe SSD пропонує «найвищу продуктивність довільного читання серед споживчих твердотілих накопичувачів з інтерфейсом PCIe 4.0 на ринку».

NVMe PCIe 4.0 накопичувач Samsung 990 Pro місткістю 4 ТБ має тонкий дизайн, завдяки чому може поміститися в ультратонкий ноутбук чи ігрову консоль. Пропонуються версії із радіатором або без нього. Чипи V-NAND та покращений контролер забезпечують швидкість читання до 7450 МБ/с та швидкості запису до 6900 МБ/с. Кількість операцій вводу-виводу за секунду при читанні досягає 1,6 млн, при записі – 1,55 млн. Ресурс запису збільшено вдвічі порівняно з моделлю на 2 ТБ та досягає 2400 ТБ.

Твердотілий накопичувач Samsung 990 Pro місткістю 4 ТБ надійде у продаж за ціною $345 за стандартну версію та $355 за модифікацію, оснащену радіатором. Продаж стартує у жовтні.

Джерело: Engadget