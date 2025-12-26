Фільм про Щурів з "Відьмака" оцінив лише один критик Rotten Tomatoes

Щури: Історія зі світу Відьмака / Netflix

Мало хто знає, але одночасно з релізом четвертого сезону “Відьмака” на Netflix вийшов фільм-спіноф про Банду Щурів. Стримінг, схоже, свідомо обрав “тихий” реліз і навіть не анонсував його трейлером. Як наслідок: за два місяці з моменту випуску проєкт отримав лише одну оцінку на Rotten Tomatoes (хоча й позитивну).

З завершенням четвертого сезону “Відьмака” на Netflix новин навколо проєкту поменшало, однак старший редактор PC Gamer Крістофер Лівінгстон активував увагу, помітивши цікаві деталі, пов’язані з його спінофом.

“Я не великий фан “Відьмака”, але великий фан кіно та телебачення, тому намагаюся бути в курсі всього. Кілька разів на тиждень, якщо не щодня, я переглядаю новини, пресрелізи та сайти в пошуках інформації про нові екранізації, пов’язані з іграми. То як же я міг пропустити, що на Netflix вийшов абсолютно новий фільм про “Відьмака”? З Дольфом Лундгреном. У жовтні цього року. Не тільки я: багато хто з нас на PC Gamer, як кіношники, так і фани “Відьмака”, також його пропустили”.

Видається, що Netflix навмисно обрав “тихий” реліз, бо соромився своєї ж роботи: не було ані тизерів, ані трейлеру, ані будь-яких інших анонсів.

“Дивує те, що я пошукав на офіційному каналі YouTube, і там немає жодного трейлера чи навіть тизера до нього. Це здається мені особливо дивним: ви продюсуєте, знімаєте та монтуєте 1 годину 22 хвилини фільму про “Відьмака” і навіть не створюєте жодного 30-секундного тизера на своєму каналі YouTube, який має 32 мільйони підписників? Я знаю, що Дольф Лундгрен не такий привабливий, як Генрі Кавілл, але він — насмілюся сказати — щонайменше такий самий, як Ліам Хемсворт”.

Дійсно, всі новини про фільм з офіційною назвою “Щури: Історія зі світу Відьмака” зринали виключно в чутках та витоках, які розповідали про проблемне виробництво. Початково проєкт задумувався як мінісеріал, але вже у 2023 році медіа писали про передчасне завершення зйомок (за 2 місяці замість запланованих пів року), а згодом повідомляли, що боси стримінгу не вподобали результат і вирішили випустити відзняті кадри як фільм-спецвипуск.

Інший цікавий момент полягає в тому, що на сайті-агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes за два місяці з моменту релізу з’явився лише один відгук від критика (хоча й позитивний). Тоді як рейтинг глядачів говорить сам за себе: провальні 17% “свіжості”, що, по правді, не набагато менше, чим у четвертого сезону “Відьмака” з 19%.

Нагадаємо, що четвертий сезон “Відьмака” вперше представив Ліама Хемсворта в ролі Ґеральта після раптового відходу з шоу Генрі Кавілла. При цьому, виконавиця ролі Цірі, Фрея Аллан, і сама подумувала про звільнення. Сезон отримав масу хейту ще з появою перших тизерів, а на момент релізу відзначився найгіршими оцінками в історії шоу. Очікувано, впали й перегляди: на 50% порівняно з третім.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

П’ятий сезон, який стане фінальним для “Відьмака” у баченні Netflix, вже відзнятий і очікується до релізу у 2026 році.