Акторка Цірі планувала піти з "Відьмака" після заміни Генрі Кавілла: "Він той Ґеральт, з яким я виросла"

Цірі (Фрея Аллан) у четвертому сезоні "Відьмака"

Фрея Аллан, яка зіграла Цірі у п’ятьох Останній відзнятий і перебуває на етапі постпродакшену сезонах “Відьмака” на Netflix заявила, що розглядала можливість відходу з шоу після заміни Генрі Кавілла.

В інтерв’ю NME (через Redanian Intelligence) Аллан зізналась, що довго роздумувала над звільненням після третього сезону — коли Генрі Кавілл оголосив про свій відхід і представив як заміну Ліама Хемсворта.

“Як тільки я зробила цей вибір, я максимально використала кожну мить”, — каже акторка, пояснюючи, чому сумнівалась щодо продовження: “Третій сезон був справді важким для всіх. Я плакала, бо хотіла закінчити серіал з чоловіком, який грав мого прийомного батька. Вперше я побачила, як може виглядати життя поза “Відьмаком”, а потім головна героїня рухається далі…”

Зрештою Фрея та решта акторського складу зробили все, аби Хемсворту було комфортно в новій ролі. Хоча, звісно, на негативну реакцію фанів, вони не змогли вплинути.

“Фанати просто люблять щось ненавидіти. Ми чітко дали зрозуміти, що вітаємо його з розпростертими обіймами. Хоча це було дуже дивно”. Акторка додала, що все ще уявляла обличчя Кавілла щоразу, коли Цірі думала про Геральта у сценарії четвертого сезону: “Він той Ґеральт, з яким я виросла”.

В тому ж інтерв’ю Аллан розповіла, що взяла на себе деякі обов’язки Кавілла на знімальному майданчику: зокрема в тому, що стосувалось включення деяких оригінальних сцен, які оминув сценарій.

“Я справді хочу дати фанатам те, чого вони хочуть. Я також бачила, як Генрі, який був таким обізнаним і відданим книгам, наполягав на включенні певних рядків. Коли він пішов, я надихнулася взяти на себе цю роль”.

Перші чотири сезони “Відьмака” наразі транслюються на Netflix. П’ятий відзнятий і перебуває на етапі простпродакшену.

“Цей останній сезон витягнув з мене все, але я почуваюся неймовірно задоволеною”, — підсумовує акторка.

Четвертий сезон “Відьмака” отримав масу хейту в соцмережах, ще з появою перших трейлерів. А з релізом відзначився найгіршими оцінками в історії шоу з 19% від глядачів на Rotten Tomatoes та падінням переглядів на 50%.