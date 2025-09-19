Фільм про банду Щурів вийде на Netflix в один день з "Відьмаком"

Крістель Елвін у ролі Містле в серіалі “Відьмак”

Серіал про Щурів перетворили на фільм, який вийде як спецвипуск в один день з четвертим сезоном “Відьмака” — 30 жовтня 2025 року, згідно з релізом Netflix.

Як для спецвипуску, ця стратегія доволі незвична. До прикладу, серіал “The Sandman. Пісочний чоловік” представив додаткові епізоди за тиждень-два після основних сезонів. В будь-якому разі, для тих, хто чекає на продовження “Відьмака”, новина про випуск не 8, а 9 епізодів за раз буде хорошою.

В початковій ідеї історія про банду Щурів мала стати мінісеріалом з 6-8 епізодів, однак після нищівної реакції на “Походження крові” та виробничих проблем, Netflix вирішив його скасувати. В певний момент розглядались ідеї включити відзняті кадри до четвертого сезону “Відьмака” як флешбеки, але зрештою зупинились на повнометражному спецвипуску.

Спецвипуск, який отримав назву The Rats: A Witcher Tale, розповість про групу підлітків, до яких доєдналася Цірі наприкінці третього сезону “Відьмака”. Утім Фрея Аллан у фільмі не з’явиться, оскільки історію подадуть у вигляді приквелу — принаймні, якщо зважати на синопсис скасованого шоу:

“Шість підлітків-злодіїв покладаються на свої кримінальні навички, плануючи найбільше пограбування у своїй кар’єрі проти найнебезпечнішого злочинного угруповання в королівстві”.

До акторського складу “Щурів” увійшли Бен Редкліфф (Ґіселер), Крістель Елвін (Містле), Фабіан Маккаллум (Кейлі), Аггі К. Адамс (Іскра), Джульєтта Александра (Реф), Коннор Кроуфорд (Ассе), Дольф Лундгрен (Бреген), Шарлто Коплі (Лео Бонгарт), Деудон Преторіус, Морган Джейд Санто, Б’янка Сімоне Менні, Карла Фонсека Мокгата, Літа Бам, Стівел Марк, Обрі Шелтон та Воррен Масемола.

Шоуранеркою та головною сценаристкою “Щурів” виступила Гейлі Голл, яка написала кілька епізодів для перших трьох сезонів “Відьмака”, а режисеркою — Мейрзі Алмас (“Тінь і кістка”, “Пісочний чоловік”).

Нагадаємо, що раніше Netflix нарешті представив повноцінний перший погляд на нового Ґеральта у виконанні Ліама Хемсворта, а також нові кадри із Цірі в новому образі, Єннефер (Аня Чалотра), Любистком (Джої Бетті), Франческою (Месія Сімсон) та улюбленцем фанів Регісом, роль якого відвели Лоренсу Фішберну.