Єврокомісія «у справі» — від Apple вимагають пояснень щодо блокування аккаунту розробника Epic Games

Apple має роз’яснити регуляторам ЄС, як саме її рішення щодо блокування відповідає вимогам Закону про цифрові ринки (DMA).

Днями Apple випустила iOS 17.4, дозволивши користувачам завантажувати програми й ігри зі сторонніх магазинів програм — власну альтернативу готувала й Epic, однак з огляду на те, що її акаунт розробника несподівано знову заблокували, плани поки відкладаються.

Apple початково пояснила своє рішення «ненадійністю» Epic — та у відповідь заявила про порушення DMA і намагання завадити «серйозній конкуренції. Схоже, слід очікувати на чергові судові баталії у серіалі «Apple vs. Epic Games». Щобільше — рішенням Apple щодо блокування вже зацікавились у Єврокомісії, вимагаючи додаткових роз’яснень, повідомляє Bloomberg. Лише тиждень тому компанію оштрафували в ЄС на майже $2 млрд через стримування конкурентів за скаргою Spotify.

Новий Закон про цифрові ринки ЄС покликаний зробити ринки цифрового сектору більш справедливими та конкурентоспроможними, і запроваджує суворі вимоги до таких компаній як Apple, Google, Amazon та Meta — у випадку порушення штрафи можуть сягати до 10% загального річного доходу компанії в усьому світі та 20% за повторного порушення.

Єврокомісія також заявила, що перевіряє, чи не суперечить поведінка Apple іншим цифровим правилам щодо прозорості для бізнес-користувачів.

Конфлікт між Apple та Epic стартував у 2020 році, коли остання додала власну платіжну систему для віртуальної валюти Fortnite та обійшла 30% комісію за покупки в програмах App Store. Apple закрила Epic доступ до свого магазину застосунків, що зрештою призвело до низки судів.

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«Грубе порушення договірних зобов’язань Epic перед Apple призвело до того, що суди визначили, що ми маємо право припинити діяльність будь-яких або всіх дочірніх компаній Epic Games», — йдеться в заяві Apple. «У світлі минулої та поточної поведінки Epic Apple вирішила скористатися цим правом».

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