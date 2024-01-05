Foxconn прогнозує падіння продажів через «‎сумнівний» попит на iPhone 15

Тайванська компанія попередила про четверте поспіль зниження квартальних продажів на тлі низького попиту на споживчу електроніку.

У грудні Foxconn звітувала про падіння продажів на 27% до $14,8 млрд, і нині прогнозує зниження у новому періоді, зважаючи на занепокоєння щодо уваги до останнього покоління iPhone (Foxconn — провідний партнер Apple зі складання iPhone).

iPhone 15 надійшов у продаж у вересні, отримавши неоднозначну ранню реакцію на ключових ринках: у США він почав цикл оновлення з попередніх ітерацій, тоді як продажі в Китаї впали. Раніше у країні розширили заборону на використання техніки Apple в органах місцевого самоврядування та державних організаціях. Також місцевий технологічний гігант Huawei випустив власну новинку, смартфон Mate 60.

Сама Foxconn часто підпадала під розслідування регуляторів у Китаї, що відлякало інвесторів і довіру іноземних компаній, що працюють в країні. Компанія також стикається з тиском зі сторони місцевого конкурента Luxshare Precision Industry, який має намір розширити свої потужності з виробництва iPhone.

За даним Counterpoint Research, на які посилається Bloomberg, обсяг продажів iPhone, ймовірно, зросте на 2% цього року, що менше, ніж загальне зростання мобільного ринку на 5%. З іншого боку, очікується, що продажі смартфонів Huawei зростуть на 37%. Цього тижня Barclays і Piper Sandler знизили свої рейтинги для Apple через низький попит на останній iPhone.

Основна частка доходу Foxconn залежить від Apple, а сукупний обсяг продажів у 2023 році склав $198 млрд, що на 7% менше, ніж торік.