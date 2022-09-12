Гарнітура VR Meta Quest Pro (Project Cambria), потрапила на відео за місяць до релізу

У мережі з’явилися зображення, а пізніше й відео гарнітури віртуальної реальності Meta Quest Pro. Відео (що наразі недоступне) було опубліковано у Facebook Раміро Карденасом. За його словами, пристрій був залишений у готельному номері. Продемонстрована модель нагадує гарнітуру Project Cambria, котру Meta публічно тизерила з кінця минулого року. Зовнішній вигляд гарнітури VR також збігається з більш ранніми витоками.

На відео Карденас виймав пристрій із упаковки, демонструючи чорну гарнітуру та контролер із оновленим дизайном. Гарнітура має три камери на передній панелі, контролери мають нову конструкцію кріплення датчиків.

На упаковці є назва Meta Quest Pro у верхньому лівому кутку та зображення гарнітури з контролерами. На коробці написано «Не для перепродажу – інженерний зразок».

Зображення та відео з’явилися за місяць до заходу Meta Connect 11 жовтня. Марк Цукерберг також нещодавно підтвердив швидкий вихід гарнітури. Цікаво, що людина, яка залишила гарнітуру в кімнаті, за словами Карденаса, відтоді забрала навушники. «Випадково забуті» у готелях та ресторанах устрою – класика спланованих витоків.

Джерело: The Verge