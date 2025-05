HBO вимкнула коментарі до фото нових Гаррі, Рона та Герміони у Instagram

Вчора HBO офіційно представила головний акторський склад серіалу про Гаррі Поттера — тріо дітей, які зіграють нових Рона, Герміону та Гаррі — і заздалегідь вимкнула коментарі під дописом з їхнім фото.

Зважаючи на те, що представлення дорослих акторів не обійшлося без хейту (в основному щодо вибору темношкірого Снейпа), рішення зрозуміле — компанія намагається захистити дітей від агресії. Варто зазначити, що під жодним іншим дописом HBO коментарі не ховали, включно із фотографіями Белли Рамзі й Кейтлін Дівер, яких раніше активно критикували за невідповідність ролям Еллі та Еббі у серіалі The Last Of Us. Нагадаємо, що Рамзі через хейт довелось навіть видалитись із соцмереж.

Що цікаво, подібні рішення прийняли й деякі інші акаунти в Twitter, які пишуть про кіно: у профілі DiscussingFilm з дописом про нових акторів серіалу про Гаррі Поттера обмежено коментарі, тоді як сторінка Culture Crave, очевидно, видаляє найбільш агресивні, оскільки деякі недоступні для перегляду.

Наразі перші повноцінні реакції можна переглянути в акаунті сайту Variety, де фани критикують вибір акторів без досвіду, пророкують «цікаві моменти» в майбутньому серіалі з коментарями Малфоя про бруднокровку і загалом «падіння франшизи». Дехто натомість виступає на захист акторського тріо, співчуваючи, що ті отримали свої ролі в епоху «вільної ненависті в інтернеті».

Нагадаємо, що Домінік Маклафлін зіграє Гаррі Поттера, Арабелла Стентон — Герміону Ґрейнджер, а Алістер Стаут — Рона Візлі. Для останнього роль стане дебютною, тоді як Маклафлін грав у комедії «Grow», а Стентон — у мюзиклі «Матильда», який виходив на Вест-Енді з 2023 по 2024 рік.

Дорослий акторський склад включає Паапу Ессієду (Северус Снейп), Джанет МакТір (Мінерва Макґонеґел), Джона Літґоу (Албус Дамблдор), Ніка Фроста (Рубеус Геґрід), Люка Таллона (Квірінус Квірелл) та Пола Вайтхауса (Аргус Філч). Шоуранери налаштовані створити «достовірну» адаптацію книг і покажуть дорослих персонажів молодшими, ніж в оригінальних фільмах, аби «дотриматись канону Роулінг» — йдеться зокрема про сімейку Дурслів та Снейпа, якому в першій книзі виповнився всього 31 рік.

Серіал складатиметься із 7 сезонів, а його виробництво займе щонайменше 10 років. Знімання першого планують на літо, а прем’єра має відбутись вже у 2027 році.