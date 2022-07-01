General Motors виробляє всього 12 електрокросоверів Hummer EV на день, хоча зібрала 80 тис. передзамовлень (на задоволення попиту в такому темпі знадобиться 17,5 років)

Видання The Wall Street Journal з’ясувало, що американський автовиробник General Motors ніяк не може вийти на серйозні обсяги виробництва нового електрокросовера GMC Hummer EV. За даними джерел ЗМІ з ліній збирання сходить лише 12 електричних Хаммерів щодня.

Такий обсяг типовий для етапу налагодження техпроцесу складання, проте компанія давно повинна була вийти на серйозніші обсяги, з урахуванням того, що вже зібрано вже понад 77 500 передзамовлень. Неважко підрахувати, що з подібними темпами компанія піде 17,5 років на закриття всіх заявок). Втім, у компанії обіцяють радикально наростити темпи складання до кінця поточного року, тож чекати майже 20 років фанатам Хаммера не доведеться.

Для порівняння, американська компанія Ford збирає близько 150 електричних пікапів F-150 на день, а стартап Rivian – близько 30-40 електричних близнюків R1T та R1S (хоча на початковому етапі збирав лише 1,5 екземпляри на день).

Ну, і не можна не порівняти показники General Motors із головним конкурентом – Tesla. Так, продажі електропікапа Cybertruck все ще не стартували (обіцяють почати в 2023 році), проте компанія зібрала вже понад 1 млн попередньо замовлень і після старту серійного складання напевно буде виробляти не одиниці, а тисячі електромобілів на день (за останній звітний квартал Tesla випустила понад 300 тис. електромобілів).

Джерело: The Verge