Новини Ігри 03.10.2025 comment views icon

Ghost of Yotei містить секретний квест, який розкриває долю Дзіна Сакаї

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Ghost of Yotei містить секретний квест, який розкриває долю Дзіна Сакаї
Ghost of Yotei / Sucker Punch

В Ghost of Yotei знайшовся прихований побічний квест, який відповідає на головне питання фанатів Ghost of Tsushima: що сталося з Дзіном Сакаєм після подій оригінальної гри?

Далі у новині присутні спойлери

Під час прихованого завдання “Штормовий клинок” гравці знаходять речі давно померлого воїна. І поступово стає зрозуміло, що знайомі дрібниці та кінське сідло належали головному герою першої частини Дзіну. Наприкінці квесту вмикається катсцена, яка пояснює його подальшу долю. Виявилося колишній самурай став першим у світі шинобі, утік від сьогуна та відплив на острів Едзо — сучасний Хоккайдо, де й розгортаються події Ghost of Yotei.

Проте дізнатися відповіді на всі питання неможливо. Невідомо, чим саме він займався на Едзо, як загинув і хто спорудив бездоганний надгробок із фірмовим символом двох гір. Та навіть без прямих відповідей фанати отримують культовий меч, броню й маску Привида тепер можна знайти в новій грі.

Ghost of Yotei містить секретний квест, який розкриває долю Дзіна Сакаї
Ghost of Tsushima / Sucker Punch

Нагадаємо, що Ghost of Yotei вийшла 2 жовтня 2025 року, трохи пізніше за Death Stranding 2, що стартувала 26 червня. Як і оригінальна частина, тайтл є ексклюзивом для PS5 на старті. З огляду на вихід Ghost of Tsushima на ПК у 2024 році, цілком можливо, що і Ghost of Yotei згодом дістанеться ПК.

За сюжетом ми граємо за самотню найманку Ацу, яка мститься “Шістці Йотей” — групі головорізів, що вбили її родину. Вона пережила напад і тепер планує розправу, викреслюючи імена зі свого списку у будь-якому порядку. Це історія про помсту, але з великою свободою дій на величезній мапі.

Огляд Ghost of Yotei: “Привид”, який нам потрібен

Спецпроєкти
Потужність 25 000 Па, автономність до 60 хвилин: огляд бездротового пилососа MOVA S2 Detect
Від шерсті до мікропилу: як робот-пилосос Dreame D20 Pro Plus вирішує ключові проблеми прибирання вдома

Джерело: Games Radar

Популярні новини

arrow left
arrow right
Epic Games роздає атмосферну головоломку-пригоду з рейтингом 98%
GSC тизерить Дугу як ключове місце DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2
Стартувала перша бета Battlefield 6, у черзі — 295 000 гравців
Ласкаво просимо до Нью-Вегаса: новий погляд на другий сезон "Фолаут" і раптова дата виходу в 2025 році
В GOG вийшов мод S.T.A.L.K.E.R. Anomaly — всередині 32 мапи з усіх частин серії
Нова гра авторів Silent Hill 2 "стоїть поруч із легендами горору", але не переплюне їх — 79/100 на Opencritic
"Все почалось з однієї людини": вийшов трейлер другого сезону "Фолаут" з Містером Хаусом і Кігтями Смерті
Жорстокі мандри Італією під час чуми: анонсовано пригодницький екшен 1348 Ex Voto із грою за жінку-лицаря
Український сервіс WTG запустив ШІ-асистента для вибору відеоігор
"Ніхто не перевіряв": найвідоміша "хтивка" Morrowind з'явилась в грі потай від Bethesda
Трейлер Dying Light: The Beast показує утричі більше добивань — кожне, як фаталіті з Mortal Kombat
Хідео Кодзіма навчився багатьом трюкам з "вбивства людей" і критикує розробників, які не можуть навіть "розібрати зброю"
Вчені пояснили, чому геймери інвертують керування в відеоіграх
У Steam триває фестиваль 4X-стратегій — Stellaris, Age of Wonders та інші зі знижками до -90%
Мексика хоче оподаткувати відеоігри з насильством
"Найгірше, що я бачив": рейтинг Borderlands 4 після релізу обвалився до 61% через жахливу оптимізацію
Epic Games роздає RPG, яку номінували як найкращу інді-гру 2020 року
"Каша з багів". Gears of War: Reloaded стартувала в Steam зі "скромним" рейтингом у 50%
Сервіси типу Game Pass "варті лайна" без підтримки розробників ігор, — ексбос Bethesda
Ексглава PlayStation: консолі досягли технічного плато, час робити їх доступнішими
Перші 15 хвилин геймплею Skyblivion: "Краще за ремастер"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати