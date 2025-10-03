Ghost of Yotei містить секретний квест, який розкриває долю Дзіна Сакаї

Ghost of Yotei / Sucker Punch

В Ghost of Yotei знайшовся прихований побічний квест, який відповідає на головне питання фанатів Ghost of Tsushima: що сталося з Дзіном Сакаєм після подій оригінальної гри?

Далі у новині присутні спойлери

Під час прихованого завдання “Штормовий клинок” гравці знаходять речі давно померлого воїна. І поступово стає зрозуміло, що знайомі дрібниці та кінське сідло належали головному герою першої частини Дзіну. Наприкінці квесту вмикається катсцена, яка пояснює його подальшу долю. Виявилося колишній самурай став першим у світі шинобі, утік від сьогуна та відплив на острів Едзо — сучасний Хоккайдо, де й розгортаються події Ghost of Yotei.

Проте дізнатися відповіді на всі питання неможливо. Невідомо, чим саме він займався на Едзо, як загинув і хто спорудив бездоганний надгробок із фірмовим символом двох гір. Та навіть без прямих відповідей фанати отримують культовий меч, броню й маску Привида тепер можна знайти в новій грі.

Нагадаємо, що Ghost of Yotei вийшла 2 жовтня 2025 року, трохи пізніше за Death Stranding 2, що стартувала 26 червня. Як і оригінальна частина, тайтл є ексклюзивом для PS5 на старті. З огляду на вихід Ghost of Tsushima на ПК у 2024 році, цілком можливо, що і Ghost of Yotei згодом дістанеться ПК.

За сюжетом ми граємо за самотню найманку Ацу, яка мститься “Шістці Йотей” — групі головорізів, що вбили її родину. Вона пережила напад і тепер планує розправу, викреслюючи імена зі свого списку у будь-якому порядку. Це історія про помсту, але з великою свободою дій на величезній мапі.

