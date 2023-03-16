Білий дім вимагає, щоб TikTok відокремився від своєї материнської компанії з Китаю — інакше його заблокують в США

Подальше існування TikTok в США — під загрозою. Адміністрація Байдена вимагає, щоб застосунок відокремився від своєї материнської компанії — китайської ByteDance — через ризики для національної безпеки.

Наприкінці лютого Білий дім заявив, що федеральні агентства матимуть 30 днів, щоб видалити TikTok з урядових пристроїв, і подібні обмеження поширилися на десятки штатів США. Однак новий законопроєкт, представлений на початку березня, взагалі надасть міністерству торгівлі можливість забороняти іноземним компаніям працювати в США, якщо існують загрози національній безпеці.

TikTok прямо не згадується в тексті — але дія законопроєкту поширюється на компанії з недружніх країн, включаючи Китай, Кубу, Іран, Північну Корею, Росію і Венесуелу.

TikTok заявляв, що дані користувачів не зберігаються в Китаї, і запропонував угоду з урядом США — потенційне відділення від ByteDance. У грудні The Wall Street Journal повідомила, що переговори між TikTok і Вашингтоном зайшли в глухий кут і майбутнє угоди здається невизначеним.

За словами аналітиків Bloomberg Intelligence Мандіпа Сінгха та Даміана Реймерца, бізнес TikTok у США може бути оцінений у 40–50 мільярдів доларів.

Тиск з боку Білого дому посилюється, оскільки TikTok нині готується звітувати про свою роботу та відносини з китайським урядом. Генеральний директор Шоу Зі Чу має дати свідчення перед комітетом Конгресу наступного тижня.

Раніше Канада оголосила про заборону використання TikTok на державних пристроях, заявивши, що це становить «неприйнятний» рівень ризику для конфіденційності та безпеки. Також Єврокомісія наказала співробітникам видалити TikTok зі своїх телефонів до 15 березня.

Джерело: The Verge