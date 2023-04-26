GM відмовляється від виробництва електромобілів Chevy Bolt та Bolt EUV

Голова ради директорів і головний виконавчий директор General Motors Мері Барра заявила, що до кінця 2023 року компанія припинить випуск двох своїх найбільш продаваних електромобілів: Chevy Bolt і його більшого побратима Bolt EUV. Завод у Мічигані, на якому зараз відбувається складання Bolt, буде переобладнано для виробництва електричних вантажівок.

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Це рішення збіглося за часом із запуском нової лінійки електромобілів, таких як GMC Hummer та Cadillac Lyriq, які засновані на архітектурі Ultium. Вона передбачає нову конструкцію акумуляторних елементів.

Це рішення компанії вплине на ринок електромобілів. Так, із продажу зникне популярна доступна (одна з небагатьох) модель. Крім того, це рішення знаменує кінець самокерованого автомобіля Chevy Bolt AV, який використовувався підрозділом Cruise для сервісу роботаксі.

GM вивела на ринок Chevy Bolt у 2016 році, представивши покупцям один із небагатьох доступних варіантів електромобілів і безпосередньо конкуруючи з Tesla. Хоча споживачі охоче купували автомобіль, його продажі відставали від Tesla Model 3. Два роки тому GM представила оновлений Chevrolet Bolt EV і новий, більший, але все ж таки компактний кросовер під назвою Chevrolet Bolt EUV. Автомобілі надійшли у продаж влітку 2021 року.

Джерело: techcrunch