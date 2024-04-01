«Ґодзілла та Конг: Нова імперія» — третій найкасовіший фільм року із заробітками у $194 млн за три дні прокату

Наразі черговий фільм кіновсесвіту MonsterVerse від Warner Bros. і Legendary Entertainment поступається лише другій «Дюні» ($626 млн за п’ять тижнів прокату) та «Кунг-фу Панда 4» ($347 млн після чотирьох тижнів прокату).

На міжнародному ринку «Ґодзілла та Конг: Нова імперія» заробив $114 млн із 64 ринків, де лідирував Китай із $44 млн, Мексика з $12,8 млн та Індія із $5,5 млн. В національному прокаті стрічка отримала касу у $80 млн, перевершивши прогнози, зазначає Variety.

Зрежисував фільм Адам Вінгард, а серед акторського складу з’являються Ребека Голл, Браян Тайрі Генрі, Ден Стівенс, Келі Готтл, Алекс Фернс та Фала Чен. На відміну від попередніх ітерацій, в яких істоти протистоять одна одній, нова частина об’єднує Ґодзіллу та Конга, які намагаються зупинити таємничу загрозу, що може знищити планету.

Бюджет виробництва обійшовся у $135 млн, тому продажі квитків мають рухатись у подібному темпі й надалі, аби виправдати свої інвестиції та досягти прибутковості. Попередній фільм, «Ґодзілла проти Конга» 2021 року, став хітом епохи пандемії із $474 млн світових заробітків, випередивши «Ґодзілла II Король монстрів» 2019 року із $387 млн.

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«Дюна: Частина друга» зміцнила свій статус найкасовішого фільму 2024 року із $626,1 млн у всьому світі. За минулі вихідні науково-фантастична епопея Дені Вільньова зібрала $18,4 млн на 73 міжнародних ринках, збільшивши прибуток з-за кордону до $373,7 млн. За межами Північної Америки ($252 млн) найкасовішими регіонами для фільму стали Китай ($46,5 млн), Велика Британія ($43 млн), Німеччина ($34,3 млн) і Франція ($34,2 млн).

Тим часом «Оппенгеймер» після тріумфу на «Оскарі» дебютував у Японії — майже через 8 місяців після світової прем’єри. Фільм Крістофера Нолана заробив в країні $2,5 млн, довівши свою глобальну касу до $965 млн.

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