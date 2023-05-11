Google анонсував Project Tailwind — прототип віртуального блокнота з ШІ для аналізу нотаток та документів

Нотатник Project Tailwind навчається на ваших документах та виконує роль інтелектуального помічника. Google розробив концепт як інструмент для студентів, але може бути потрібний в інших сферах життя, де виконується робота з багатьма текстами.

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«Як і в справжньому записнику, ваші нотатки та ваші джерела живлять Tailwind, — каже Джош Вудворд, старший директор з управління продуктами в Google. — Це працює так: ви можете просто вибрати файли з Google Диску, і він ефективно створює персональну та приватну модель ШІ для роботи з інформацією, яку ви надаєте. … Ми ​​зрозуміли, що це не лише для студентів. Це корисно для тих, хто синтезує інформацію з багатьох джерел. Наприклад, письменники, які вивчають статті, фінансові аналітики, юристи, які вивчають справу». У прикладі, який Вудворд продемонстрував на сцені, блокнот отримав багато нотаток про дослідження, а потім відібрав ключові теми та запропонував питання. За допомогою інструмента можна створити глосарій на тему або виконати іншу систематизацію.

Матеріалів щодо Project Tailwind досить мало і не до кінця зрозуміло, як саме він працює, але концепція виглядає корисною та привабливою. Дійсно, якщо мовні моделі ШІ можна точно налаштовувати для роботи з певними типами даних – чому б не налаштувати їх на дані користувача? Поки що Google описує технологію як прототип, який був зібраний за останні кілька тижнів з використанням нового API PaLM 2.

Потенційна проблема індивідуальних моделей ШІ – обмеження обчислювальної потужності. Популярні ШІ використовують спеціальні обчислювальні пристрої NVIDIA або інших виробників, які компанії купують у великих кількостях. Питання викликає й надійність результату – мовні моделі часто просто вигадують інформацію. Наразі концепція, запропонована Project Tailwind, виглядає скоріше як поле для дослідження, а не готове рішення.

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Джерело: The Verge