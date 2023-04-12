Ілон Маск закупив 10 тисяч GPU для створення ШІ-проєкту в Twitter – ймовірно, генеративного чатбота, подібного до ChatGPT

Twitter, схоже, просунувся уперед з власним проєктом штучного інтелекту. Повідомляється, що Ілон Маск закупив тисячі графічних процесорів для використання в центрі обробки компанії. Раніше також мільярдер найняв двох ексдослідників DeepMind.

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Проєкт передбачає створення генеративного ШІ, однак незрозуміло, як Twitter використовуватиме цю технологію. Припускають, що вона допоможе компанії відновити рекламний бізнес.

Мільярдер останнім часом активно критикував творця ChatGPT – компанію OpenAI, співзасновником якої був у 2015 році. І зараз можна по-новому поглянути на нещодавнє рішення Маска підписати відкритий лист із закликом до компаній на 6 місяців припинити розробку ШІ.

«Я не знаю, як некомерційна організація, якій я пожертвував приблизно $100 мільйонів, якимось чином перетворилася на прибуткову компанію з ринковою капіталізацією в $30 мільярдів. Якщо це законно, чому це не роблять усі?», – написав Маск.

Утім нещодавній звіт Semafor вказує на те, що ворожнеча підприємця з OpenAI є більш особистою. Повідомляється, що у 2018 році Маск сказав Сему Альтману (нині гендиректору OpenAI), що дослідницька лабораторія сильно відстає від Google і запропонував свою кандидатуру на посаду CEO. Альтман та інші співзасновники OpenAI відхилили цю пропозицію, а Маск того ж року залишив компанію (посилаючись на конфлікт інтересів у своїй роботі в Tesla) та відмовився від обіцянки надати $1 мільярд фінансування, внісши лише $100 мільйонів.

Лабораторія стикнулася з раптовим дефіцитом коштів, а у 2019 році оголосила, що створює комерційну дочірню компанію, щоб отримати капітал, необхідний для фінансування своєї роботи. Фірма почала працювати з Microsoft, яка надала стартапу мільярди доларів та ресурси, одночасно забезпечивши собі ексклюзивні ліцензії на використання технологій OpenAI у власних продуктах.

Коли OpenAI відкрила ChatGPT для публіки в листопаді, і чатбот почав домінувати в заголовках, Маск, як повідомляється, був «розлючений». Через місяць він перекрив доступ OpenAI до бази даних Twitter для навчання. І тепер він, здається, хоче позмагатися зі своєю старою командою.

Раніше під час розгляду судової справи проти соцмережі Маска, виявилось, що Twitter, як компанія більше не існує і належить новому підприємству мільярдера під назвою X Corp.