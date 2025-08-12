Google безоплатно візьме ще 5000 українців на курси ШІ Prompting Essentials та AI Essentials

Google запустила другу хвилю програми, в межах якої ще 5000 українців отримають безплатний доступ до курсів AI Essentials та Prompting Essentials на Coursera. До п’яти партнерів першого етапу — “Українського ветеранського фонду”, Veteran Hub, EdEra, KSE та ГО “Дівчата” — приєдналися ще п’ять: ГУРТ, Inscience, “Харківський ІТ Кластер”, БО “Українська освітня платформа” та ІСАР “Єднання”.

Реєстрація триває з 12 до 20 серпня. Для участі потрібно обрати партнера на сайті, заповнити форму та дочекатися листа з інструкціями. Пріоритет надається ветеранам, військовослужбовцям і їхнім родинам, а також жінкам, які прагнуть опанувати сучасні технології. Навчання триватиме до середини жовтня.

Учасники, які вже подавали заявку в першій хвилі програми і з якоїсь причини не завершили навчання, можуть реєструватися знову. Однак вони не матимуть пріоритету при відборі.

26 серпня о 17:00 відбудеться відкритий вебінар “Як правильно створювати запити для штучного інтелекту” з порадами щодо ефективного промптингу та застосування ШІ у роботі. Приєднатися до цього вебінару можна за наступним посиланням. Додатково реєструватися не потрібно.

До яких курсів від Google можна отримати доступ:

AI Essentials — курс для новачків і фахівців, які хочуть опанувати основи ШІ та інтегрувати його у професійну діяльність.

Prompting Essentials навчає формулювати точні запити до ШІ, щоб економити час і підвищувати ефективність проєктів.

Після реєстрації та підтвердження учасники курсів отримають: