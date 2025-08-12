Новини ШІ 12.08.2025 comment views icon

Google безоплатно візьме ще 5000 українців на курси ШІ Prompting Essentials та AI Essentials

Вадим Карпусь

Автор новин

Google безоплатно візьме ще 5000 українців на курси ШІ Prompting Essentials та AI Essentials

Google запустила другу хвилю програми, в межах якої ще 5000 українців отримають безплатний доступ до курсів AI Essentials та Prompting Essentials на Coursera. До п’яти партнерів першого етапу — “Українського ветеранського фонду”, Veteran Hub, EdEra, KSE та ГО “Дівчата” — приєдналися ще п’ять: ГУРТ, Inscience, “Харківський ІТ Кластер”, БО “Українська освітня платформа” та ІСАР “Єднання”.

Реєстрація триває з 12 до 20 серпня. Для участі потрібно обрати партнера на сайті, заповнити форму та дочекатися листа з інструкціями. Пріоритет надається ветеранам, військовослужбовцям і їхнім родинам, а також жінкам, які прагнуть опанувати сучасні технології. Навчання триватиме до середини жовтня.

Учасники, які вже подавали заявку в першій хвилі програми і з якоїсь причини не завершили навчання, можуть реєструватися знову. Однак вони не матимуть пріоритету при відборі.

26 серпня о 17:00 відбудеться відкритий вебінар “Як правильно створювати запити для штучного інтелекту” з порадами щодо ефективного промптингу та застосування ШІ у роботі. Приєднатися до цього вебінару можна за наступним посиланням. Додатково реєструватися не потрібно.

До яких курсів від Google можна отримати доступ:

  • AI Essentials — курс для новачків і фахівців, які хочуть опанувати основи ШІ та інтегрувати його у професійну діяльність.
  • Prompting Essentials навчає формулювати точні запити до ШІ, щоб економити час і підвищувати ефективність проєктів.

Після реєстрації та підтвердження учасники курсів отримають:

  • безоплатний доступ до обох курсів;
  • офіційні сертифікати Coursera;
  • практичні навички роботи зі ШІ та створення запитів;
  • гнучкий онлайн-графік (кожен курс займає менше 10 годин);
  • додаткові ресурси та вебінари з експертами.

