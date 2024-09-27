Google витратила $2,7 млрд, щоб знову найняти свого айтішника — його забракували за «нецікавий» продукт

Три роки тому інженер-програміст запропонував Google проєкт ШІ-чатбота, однак його забракували й чоловік звільнився з компанії, щоб заснувати власний стартап.
Ноам Шазір прийшов у Google ще у 2000 році — з-поміж першої сотні співробітників, однак звільнився з компанії у 2021 році після того, як компанія відмовилась випустити чатбот, який програміст розробив з колегою Даніелем Де Фрейтасом.
В наступні роки Фрейтас та Шазір заснували Character.AI — нині один із найвідоміших стартапів у сфері ШІ в Кремнієвій долині, який торік оцінили у $1 млрд. У серпні Character.AI повідомив, що продукти компанії мають 20 мільйонів активних користувачів щомісяця і в той самий час оголосив про угоду, яка передбачає приєднання стартапу до підрозділу штучного інтелекту Google DeepMind.
За даними The Wall Street Journal, Google заплатив Character.AI $2,7 мільярда за ліцензування технології й залучення Шазіра із командою до роботи в підрозділі. Ліцензійна угода особлива тим, що дозволяє Google отримати доступ до інтелектуальної власності Character.AI — негайно і без дозволів регуляторів та іншої бюрократії (як було б у випадку повноцінного придбання).
Видання, посилаючись на співробітників, пише, що приєднання Character.AI в першу чергу розглядалось, як можливість повернути Шазіра. Колишній гендиректор Google Ерік Шмідт захоплювався фахівцем, заявляючи, що той може побудувати ШІ, здатний працювати на рівні з інтелектом людини.
«Якщо у світі є хтось, хто, ймовірно, це зробить, то це буде він», — казав Шмідт про Шазіра під час виступу в Стенфордському університеті у 2015 році.
Бот, який початково запропонував Шазір Google, називався Meena і мав відповідати текстом на запити людей. Інженер вважав, що продукт — це те, що замінить пошуковик Google одного дня, однак у компанії його ідею не підтримали.
Нині Google представляє Шазіра, як одного з керівників розробки наступної версії Gemini — власної ШІ-моделі компанії, яка конкурує з хітовішим ChatGPT від OpenAI. Нагадаємо, що цьогоріч Gemini тимчасово позбавили можливості генерувати зображення після неточних і образливих результатів. Цікаво, чи зможе виправити ці проблеми Шазір?
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