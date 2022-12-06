Google закриває Duplex on the Web – сервіс автоматичного замовлення квитків та відстеження знижок працював з 2019 року

Незабаром до “цвинтаря” закритих проектів Google приєднається штучний інтелект Duplex on the Web. Сторінка техпідтримки вказує, що сервіс не працюватиме з грудня 2022 року.

«Оскільки ми продовжуємо покращувати роботу з Duplex, ми відповідаємо на відгуки користувачів та розробників про те, як зробити його ще кращим», – повідомив виданню Engadget спеціальний представник Google. – «До кінця цього року ми відмовимося від Duplex on the Web та повністю зосередимося на покращенні штучного інтелекту голосової технології Duplex, яка найбільше допомагає людям щодня».

Google анонсувала Duplex on the Web у 2019 році як розширення ШІ Duplex для автоматичних замовлень у мережі. Спочатку цю функціяю було розроблено щоб допомогти користувачам Android купувати квитки у кіно. Duplex в інтернеті давав асистенту Google можливість самостійно переміщатися веб-сайтами. Якщо інформація про кредитну картку зберігається в Chrome, Асистент міг взяти на себе всі клопоти з купівлі квитків у кіно за вас. Пізніше Google розширив цю функцію, щоб захистити користувачів від витоку даних. У якийсь момент стало можливим використовувати ШІ для реєстрації рейсів та відстеження знижок.

Причина, через яку Google закриває Duplex on the Web, до кінця не ясна, але можна припустити, що це пов’язано з дорожнечею навчання ШІ та низькою прибутковістю сервісу. На сторінці підтримки зазначається, що Google використовує спеціальний агент для сканування сайтів кілька разів на день. Крім того, продуктивність Duplex в інтернеті сильно знижується, коли адміністратори сайтів забороняють пошуковим роботам індексувати їхній вміст. ITC вже писав про збитковість голосових помічників.