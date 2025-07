Повернення до витоків? Наступний патч S.T.A.L.K.E.R. 2 додасть прилад нічного бачення

У майбутньому великому патчі до S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl нарешті з’явиться прилад нічного бачення (ПНВ), стверджують інсайдери.

Фанатська спільнота Stalker2news помітила зміни в коді гри після оновлення 1.5.2. Разом з цим розробники переклали нові рядки, пов’язані з ПНВ, всіма мовами локалізації. Тож поява цих предметів, а можливо ще й тепловізорів, — лише питання часу.

На релізі гри жоден з костюмів, броні чи зброї не мав нічного бачення. Гравці мали лише базовий ліхтар, який плюс-мінус освітлював дорогу. Деякі NPC носили з собою такі прилади, але навіть після їхнього вбивства він не випадав. Утім, схоже, зовсім скоро не доведеться встановлювати моди, щоб повернути ці предмети з класичної трилогії S.T.A.L.K.E.R.

Згадка про прилади нічного бачення з’явилася після патча 1.5.2. Він приніс кілька дрібних, але помітних змін: сталкери тепер нормально заходять у центр Шевченка — без дверей, які раніше самі зачинялися перед носом. До цього оновлення GSC вже перероблювала поведінку NPC, місії та робила апгрейди штучного інтелекту.

Hey,

So things are going slowly. Not much news, not much motivation. So sorry for lack of activity.

We’re waiting on Q3 Roadmap obviously. You can expect NVGs to be part of it, as strings of it were translated into all localisations with Patch 1.5.2.

I hope you all enjoy your… pic.twitter.com/xBaKyy7qmp

— S.T.A.L.K.E.R. 2 News (@Stalker2News) July 26, 2025