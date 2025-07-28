Новини Ігри 28.07.2025 comment views icon

Повернення до витоків? Наступний патч S.T.A.L.K.E.R. 2 додасть прилад нічного бачення

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Повернення до витоків? Наступний патч S.T.A.L.K.E.R. 2 додасть прилад нічного бачення
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl / GSC Game World

У майбутньому великому патчі до S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl нарешті з’явиться прилад нічного бачення (ПНВ), стверджують інсайдери.

Фанатська спільнота Stalker2news помітила зміни в коді гри після оновлення 1.5.2. Разом з цим розробники переклали нові рядки, пов’язані з ПНВ, всіма мовами локалізації. Тож поява цих предметів, а можливо ще й тепловізорів, — лише питання часу.

На релізі гри жоден з костюмів, броні чи зброї не мав нічного бачення. Гравці мали лише базовий ліхтар, який плюс-мінус освітлював дорогу. Деякі NPC носили з собою такі прилади, але навіть після їхнього вбивства він не випадав. Утім, схоже, зовсім скоро не доведеться встановлювати моди, щоб повернути ці предмети з класичної трилогії S.T.A.L.K.E.R.

Повернення до витоків? Наступний патч S.T.A.L.K.E.R. 2 додасть прилад нічного бачення
Зображення з натяком на прилад нічного бачення в S.T.A.L.K.E.R. 2 / Stalker2news

Згадка про прилади нічного бачення з’явилася після патча 1.5.2. Він приніс кілька дрібних, але помітних змін: сталкери тепер нормально заходять у центр Шевченка — без дверей, які раніше самі зачинялися перед носом. До цього оновлення GSC вже перероблювала поведінку NPC, місії та робила апгрейди штучного інтелекту.

Також GSC вирішили таки портувати гру на PS5. Раніше студія відкидала цю ідею, але, схоже, передумала й вирішила монетизувати попит. Це сталося одразу після запуску підтримки модів, яка вимагає SSD мінімум на терабайт.

Джерело: Stalker2news

Популярні новини

Юні геймери «зламують» систему перевірки віку обличчям Сема із Death Stranding
Виживання в S.T.A.L.K.E.R. 2? В GSC натякають на більш хардкорний режим
Космічна «Гра престолів»: на Apple TV+ стартував третій сезон Sci-Fi серіалу «Фундація» з ідеальними 100% від Rotten Tomatoes
IT-компанії платять до $200 000 «стратегічної» премії за досвід у ШІ — навіть новачкам, на шкоду досвідченим інженерам
Виробника побутової хімії Clorox зламали одним дзвінком — техпідтримка видала пароль і вимкнула MFA
Gmail як маркетплейс: Google тестує покупки прямо у поштовій рекламі
Samsung представила Galaxy Watch8 та Watch8 Classic — найтонший годинник та безель за ціною від 15 тис. грн
Як у носі: в Кореї створили фільтр пилу зі слизом для ПК
Всі номінанти «Еммі-2025»: жодної згадки про «Гру в кальмара», одразу два лідери Apple TV+ і перша номінація для Гаррісона Форда у 83 роки
Вчені вперше створили кубіт антиматерії — це допоможе зрозуміти, чому навколо нас лише звичайна речовина
Сисадмін-новачок у 2000-х «поклав» сайт Amazon на 3 години через єдиний одрук
«Реанімація» AMD Ryzen 7 5800X за $30 — випадок передчасної деградації процесора
Квентін Тарантіно вважає, що цей бойовик 1980-х містить «найкращий фінал в історії кіно»
Нова літій-сірчана батарея для електрокарів скорочує час заряджання до 12 хвилин
Фінал серіалу «Дивні дива» — перший трейлер показав зірку «Термінатора» з натяком на епічну битву з Векною
Ugreen випустила перший бездротовий павербанк Qi 2.2 на 50 Вт — але поки нема чого заряджати
SSD Team Group з кнопкою самознищення — бос ніколи не побачить вашої маленької колекції
Розробник Oblivion Remastered, одного з найбільших хітів 2025 року, звільняє 300 працівників
Бум ШІ: ChatGPT обробляє у 2,5 рази більше запитів на день, ніж в грудні 2024 року
DuckDuckGo дозволяє приховати у пошуку зображення, створені ШІ
Огляд шкіряного ремінця Nomad Active Band Pro для Apple Watch: м’який, водонепроникний, з гумовою підкладкою
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати