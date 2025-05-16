Хідео Кодзіма створив «ігровий заповіт» — USB-флешку з ідеями для ігор на майбутнє студії

Хідео Кодзіма / Instagram

Хідео Кодзіма — автор Metal Gear Solid і Death Stranding — створив для Kojima Productions своєрідний «ігровий заповіт».

Він розповів, що після серйозної хвороби під час пандемії вирішив створити USB-флешку для власного «судного дня». Творець передав своєму помічникові фізичний носій з усіма своїми ідеями, які студія зможе реалізовувати після його смерті.

«Можливо, вони могли б продовжувати створювати щось після мого відходу з Kojima Productions… Мене це хвилює: що станеться з Kojima Productions після мого відходу? Я не хочу, щоб вони просто керували нашою існуючою інтелектуальною власністю», — пояснив Кодзіма.

Цього серпня режисеру виповниться 62 роки. Але думки про те, що буде з його студією з’явилися, коли в цього була хвороба та операція на очах. Під час відновлення він не міг працювати і почав переосмислювати, скільки в нього залишилося часу для реалізації своїх ідей. Наприклад, нещодавно він розповів, що хотів би створити гру, де персонаж все забуває, якщо ви припиняєте грати.

«До того часу я не думав, що я старий, розумієте? Я просто не відчував свого віку і вважав, що зможу творити до кінця життя. Але потім я захворів і не міг нічого створювати. І я бачив, як багато людей навколо мене помирали в той час. Я зіткнувся зі смертю. Звичайно, я одужав, але тепер думаю: “Зачекайте, скільки років мені залишилося, щоб зробити гру чи фільм?” Можливо, у мене є 10 років?» — зізнається Кодзіма.

Ці роздуми змусили його поки що відмовитись від амбіцій особисто зняти фільм. Він подякував друзям і колегам — Гільєрмо дель Торо та Ніколасу Віндингу Рефну — за підтримку і натхнення зосередитися на іграх. Саме тому A24 обрала сценариста для фільму за Death Stranding, яким не буде творець оригіналу.

А ось ігрове продовження Death Stranding 2: On The Beach «під його крилом» і вже на підході — воно виходить 26 червня ексклюзивно для PlayStation 5. Гру доповнять новими біомами, персонажами і кораблем-базою. До релізу залишилося зовсім трохи, тож Death Stranding 2 «пішла на золото».

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Джерело: VGC