Hogwarts Legacy встановила рекорд у Twitch за кількістю одночасних глядачів – 1,3 млн, а піковий онлайн у Steam вже досяг майже 240 тис. гравців

Гра Hogwarts Legacy офіційно виходить на платформах PlayStation 5, Xbox Series X|S та ПК лише 10 лютого. Але ті гравці, які оформили попереднє замовлення на версію Deluxe Edition, мають деяку фору й отримали доступ до гри на кілька днів раніше. Завдяки цьому ще до «офіційного» виходу нам демонструють порівняння графіки Hogwarts Legacy на різних платформах, а також влаштовують трансляції в Twitch.

До того ж гра Hogwarts Legacy користується високою популярністю серед користувачів Twitch. Інтерес до неї є на рекордно високому рівні. Hogwarts Legacy офіційно побила рекорд Twitch, ставши найпопулярнішою однокористувацькою грою і зібрав 1,3 млн одночасних глядачів. На момент публікації це єдина однокористувацька гра, яка входить до топ-50 за кількістю глядачів на Twitch.

Попередній рекорд у Twitch був встановлений у 2020 році грою Cyberpunk 2077, яка залучила 1,14 млн одночасних глядачів. Ймовірно, ширший вихід гри та збільшення кількості трансляцій викличуть новий «годинник пік» для Hogwarts Legacy і, можливо, нові рекорди з переглядів.

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Серед усіх ігор рекорд за кількістю одночасних глядачів на Twitch утримує League of Legends з показником 3,11 млн. За нею слідує Fortnite з 2,28 млн глядачів.

За даними steamdb, піковий онлайн Hogwarts Legacy у Steam вже перевищив 239 тис. гравців. І це показник лише для власників версії Deluxe Edition.

Джерело: insider-gaming