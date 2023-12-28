Холодильники Samsung інтегрували з ШІ — і нині вони розробляють рецепти на основі ваших запасів чи дієтичних потреб

Чотиридверний холодильник Flex з системою AI Family Hub+ представлять на виставці CES наступного року.

Розумний холодильник Samsung містить внутрішню камеру, яка може ідентифікувати окремі продукти й за допомогою окремої програми пропонувати рецепти з огляду на ваші поточні запаси. Також користувачі можуть транслювати екрани своїх смартфонів Galaxy на 32-дюймовий сенсорний дисплей системи Family Hub і переглядати відео на TikTok і YouTube.

За даними The Verge, подібна модель вже була представлена у 2023 році, однак нині її оновили додатковими функціями — так холодильник через Family Hub може підключатися до профілю Samsung Health і адаптувати рецепти відповідно до дієтичних потреб власника.

Холодильник все ще має деякі обмеження (Samsung каже, що його функція Vision AI може ідентифікувати всього до 33 продуктів), тому не очікуйте, що він розпізнає щось надто екзотичне. Користувачі також можуть вручну вводити терміни придатності продуктів на сенсорному екрані, і холодильник сповістить про їх завершення.

Samsung розглядає цей холодильник як центральну частину інших кухонних приладів свого виробництва зі штучним інтелектом (наприклад, духовки зі штучним інтелектом) і ширшої екосистеми компанії. Наступного року також з’явиться модель варильної поверхні Anyplace, яка включає висувну плиту. Обидві оснащені семидюймовими РК-екранами, які можна використовувати для перегляду рецептів із програми Samsung Food під час приготування.