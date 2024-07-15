Honda показала Ye S7 — перший кросовер нового “електричного” суббренда Ye

Honda готова вийти на китайський ринок електромобілів з електричним кросовером Ye S7 — першою моделлю в рамках нового суббренду електромобілів Ye. Компанія опублікувала офіційні зображення Ye S7, демонструючи дизайн кросовера із панорамним люком. А Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю оприлюднило деякі його характеристики.

Ye S7 базуватиметься на повністю електричній архітектурі Honda W. Як очікується, позашляховик задовольнить потреби китайських споживачів, пропонуючи два електричних мотори (від United Automotive Electronic Systems) сумарною потужністю 350 кВт (470 к.с.).

Автомобіль вагою 2305 кг зможе розганятися до швидкості 180 км/год. Електромотори отримуватимуть енергію від потрійних літієвих батарей від CATL, але їх місткість, швидкість зарядки та запас автономного ходу наразі не повідомляються. Електромобіль матиме довжину 4750 мм, ширину 1930 мм та висоту 1625 мм, а колісна база становитиме 2930 мм.

Вихід Ye S7 на ринок планується на кінець року. Автомобіль виготовлятиме Dongfeng Honda, спільне підприємство Honda та Dongfeng Motor. Honda планує випустити шість моделей під брендом Ye до 2027 року.

Джерело: arenaev