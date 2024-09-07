«Хотіла, щоб мене вбив дракон»: зірка «Гри престолів» каже, що була розчарована своєю «невиразною» смертю

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Серіал приніс глядачам кілька неочікуваних втрат і не всі актори були задоволені тим, яким чином сценаристи «прибрали» їх з «Гри престолів».

Зокрема й Наталі Дормер, яка зіграла у проєкті Маргері Тірелл — доньку лорда Гайтауера, наречену Джоффрі Барратеона, а згодом й королеву-консорта.

Маргері загинула наприкінці шостого сезону в «зеленому» вогні, після того, як Серсея наказала підпалити септу — разом із сотнями інших людей. Багато шанувальників, як власне і сама акторка, були засмучені таким завершенням історії персонажки, зважаючи на те, скільки їй довелось витерпіти поряд з Джоффрі.

«Звісно, вона заслуговувала кращого. Зрештою виділили кілька речень, які виправдали Маргері, тож я змогла відпустити її в той момент», — каже Наталі. «Якби я обирала смерть для персонажки, то можливо б обрала бути спаленою драконом. Це було б краще, чи не так?»

Водночас сцена із Маргері не єдина, якою залишились незадоволені шанувальники — найбільше хейту було спрямовано на фінал серіалу загалом. Річ у тім, що автор оригінального роману Джордж Мартін ще не завершив історію на той момент (власне, її ми не дочекались і зараз), тому шоуранерам довелось «викручуватись» і вигадувати альтернативне завершення. Раніше творці телевізійної версії «Гри престолів» заявляли, що сподівались на краще сприйняття.

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Ще один проєкт із всесвіту «Гри престолів», серіал «Дім дракона», попри доволі високі перегляди, так само зіткнувся з критикою — зокрема і зі сторони самого Мартіна. Той днями написав розлогий пост, в якому заявив, що «токсичні зміни» в історії, запроваджені шоуранерами, можуть порушити логіку наступних сезонів. Згодом письменник без коментарів видалив свій пост, тоді як в HBO виступили на захист творців серіалу.

Джордж Мартін також раніше заявляв, що екранізації виходять гіршими за книжки у 999 із 1000 випадків. Тоді як Метсон Томлін, творець ще одного серіалу із всесвіту, присвяченого Ейгону Завойовнику, обіцяв, що писатиме історію «із повагою до оригіналу».

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