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Авто Новини 31.07.2025 comment views icon

Hyundai показала електрокросовер Elexio: «розумна» підвіска, морозостійкість і потужність до 312 к.с.

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Вадим Карпусь

Автор новин

Hyundai показала електрокросовер Elexio: «розумна» підвіска, морозостійкість і потужність до 312 к.с.
Hyundai Elexio: електрокросовер з «Рукою Бога» й запасом ходу до 700 км

Hyundai готується представити, мабуть, найсучасніший електромобіль у своїй історії. Йдеться про новий електричний кросовер під назвою Elexio, офіційна прем’єра якого відбудеться вже зовсім скоро. Попри те, що презентація ще попереду, модель уже проходить міжнародні тести, і результати виглядають дуже обнадійливо.

Уперше Elexio показали в травні на спільній презентації Hyundai та китайського партнера BAIC у Шанхаї. Новинку часто порівнюють з IONIQ 5, але з прицілом саме на китайський ринок. Авто отримало сучасні технології, функції швидкої зарядки й заявлений запас ходу до 700 км за циклом CLTC.

Ще до офіційного старту продажів Elexio пройшов три краш-тести та низку інших випробувань. І щоразу електрокросовер гарно проявив себе в питаннях безпеки, якості збірки та динаміки. Під час фронтального, бокового удару та перевертання на узбіччі кузов авто витримав усі навантаження. Цього вдалося досягти завдяки використанню п’яти шарів надміцної сталі, які Hyundai називає «Рукою Бога». Загалом конструкція включає 360-градусне армування, вісім горизонтальних і сім вертикальних балок у підлозі.

Hyundai показала електрокросовер Elexio: «розумна» підвіска, морозостійкість і потужність до 312 к.с.
Hyundai показала свій найпросунутіший електрокросовер Elexio з пробігом до 700 км і ціною $19,5 тис.

Навіть у морозильній камері з температурою -30°C кросовер запускався і заряджався, попередньо підігріваючи батарею. При цьому втрата запасу ходу становила 39%, тоді як середній показник для таких умов — близько 40% при -7°C. Це свідчить про хорошу терморегуляцію та підготовку до суворих зимових умов використання.

Завершальний етап тестування — випробування керованості на дорогах з 17 типами «поганого міського покриття». Hyundai перевіряла, як підвіска справляється з нерівностями, ямами, вибоїнами й іншими неприємностями. В основі Elexio лежить платформа E-GMP, і, за словами виробника, автомобіль має найкращу конфігурацію підвіски у своєму класі. Для цього використали покращені амортизатори, гідравлічні втулки й провели понад 300 налаштувань, щоб досягти ідеального балансу між комфортом і керованістю.

Згідно з наявною інформацією, Hyundai Elexio має довжину 4615 мм, ширину 1875 мм й висоту 1673 мм. Він трохи компактніший за Tesla Model Y. Кросовер отримає два варіанти силових установок: з одним мотором потужністю 160 кВт (214 к.с.) і з двома моторами сумарною потужністю 233 кВт (312 к.с.). Акумулятори типу LFP постачатиме підрозділ FinDream компанії BYD.

Hyundai планує запустити Elexio в продаж в Китаї у третьому кварталі 2025 року. Орієнтовна стартова ціна становить близько $19,5 тис.

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Джерело: electrek

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