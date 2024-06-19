Новини Авто 19.06.2024 о 10:55 comment views icon

Hyundai IONIQ 5 2025 року отримає більшу батарею, збільшений до 485 км запас ходу та фізичні кнопки для деяких функцій авто

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Вадим Карпусь

Автор новин

Hyundai IONIQ 5 2025 року отримає більшу батарею, збільшений до 485 км запас ходу та фізичні кнопки для деяких функцій авто

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Найбільш продаваний електромобіль Hyundai отримує оновлення. Оновлений IONIQ 5 2025 року стане першим автомобілем, який буде випущено на новому заводі Hyundai в Джорджії, США.

Hyundai IONIQ 5 2025 року отримає більшу батарею, збільшений до 485 км запас ходу та фізичні кнопки для деяких функцій авто

IONIQ 5 був представлений у лютому 2021 року як перший спеціалізований електромобіль Hyundai, побудований на платформі E-GMP. Незважаючи на те, що конкуренти повідомляють про «повільніший, ніж очікувалося», попит на електромобілі, Hyundai IONIQ 5 зберіг свою динаміку продажів у 2024 році. Фактично за 5 місяців 2024 року продажі цієї моделі зросли на 43% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Hyundai IONIQ 5 2025 року отримає більшу батарею, збільшений до 485 км запас ходу та фізичні кнопки для деяких функцій авто

Користуючись моментом, Hyundai планує випустити оновлений IONIQ 5 пізніше цього року. Наразі компанія завершує будівництво нового заводу, проводить навчання персоналу, а виробництво розпочнеться в жовтні. Hyundai вже повідомила про деякі нововведення, які варто очікувати від IONIQ 5 модельного ряду 2025 року.

Hyundai IONIQ 5 2025 року отримає більшу батарею, збільшений до 485 км запас ходу та фізичні кнопки для деяких функцій авто

Новий Hyundai IONIQ 5 стане на 20 мм довшим, отримає задній склоочисник, але суттєвих змін в дизайні не варто очікувати. Найцікавіші нововведення торкнуться внутрішніх електричних компонентів автомобіля. Так, на заміну акумулятору місткістю 77,4 кВтг приходить батарея місткістю 84 кВтг. Завдяки цьому запас ходу збільшився з 458 км до 485 км. Швидка зарядка дозволяє відновити запас енергії в акумуляторі з 10% до 80% всього за 18 хвилин.

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Hyundai IONIQ 5 2025 року отримає більшу батарею, збільшений до 485 км запас ходу та фізичні кнопки для деяких функцій авто

Серед механічних змін згадують покращене поглинання звуку та вібрації, оновлене кермо зі світлодіодами та функцією відстеження рук, додавання роз’єму USB-C та фізичних кнопок для деяких часто використовуваних функцій автомобіля. В багажнику додано кнопку для складання задніх сидінь, що полегшує завантаження великих речей у автомобіль ззаду. Разом з тим Ioniq 5 отримує доступ до програмного забезпечення Hyundai Connected Car Navigation Cockpit разом із бездротовими оновленнями.

Джерело: electrek

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