Hyundai IONIQ 5 2025 року отримає більшу батарею, збільшений до 485 км запас ходу та фізичні кнопки для деяких функцій авто

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Найбільш продаваний електромобіль Hyundai отримує оновлення. Оновлений IONIQ 5 2025 року стане першим автомобілем, який буде випущено на новому заводі Hyundai в Джорджії, США.

IONIQ 5 був представлений у лютому 2021 року як перший спеціалізований електромобіль Hyundai, побудований на платформі E-GMP. Незважаючи на те, що конкуренти повідомляють про «повільніший, ніж очікувалося», попит на електромобілі, Hyundai IONIQ 5 зберіг свою динаміку продажів у 2024 році. Фактично за 5 місяців 2024 року продажі цієї моделі зросли на 43% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Користуючись моментом, Hyundai планує випустити оновлений IONIQ 5 пізніше цього року. Наразі компанія завершує будівництво нового заводу, проводить навчання персоналу, а виробництво розпочнеться в жовтні. Hyundai вже повідомила про деякі нововведення, які варто очікувати від IONIQ 5 модельного ряду 2025 року.

Новий Hyundai IONIQ 5 стане на 20 мм довшим, отримає задній склоочисник, але суттєвих змін в дизайні не варто очікувати. Найцікавіші нововведення торкнуться внутрішніх електричних компонентів автомобіля. Так, на заміну акумулятору місткістю 77,4 кВтг приходить батарея місткістю 84 кВтг. Завдяки цьому запас ходу збільшився з 458 км до 485 км. Швидка зарядка дозволяє відновити запас енергії в акумуляторі з 10% до 80% всього за 18 хвилин.

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Серед механічних змін згадують покращене поглинання звуку та вібрації, оновлене кермо зі світлодіодами та функцією відстеження рук, додавання роз’єму USB-C та фізичних кнопок для деяких часто використовуваних функцій автомобіля. В багажнику додано кнопку для складання задніх сидінь, що полегшує завантаження великих речей у автомобіль ззаду. Разом з тим Ioniq 5 отримує доступ до програмного забезпечення Hyundai Connected Car Navigation Cockpit разом із бездротовими оновленнями.

Джерело: electrek

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