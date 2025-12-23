"Хижак: Дикі землі" завершує прокат зі збитками в $80 млн

"Хижак: Дикі землі"

“Хижак: Дикі землі” завершує прокат із великими фінансовими збитками. За оцінками, втрати фільму наближаються до $80 млн, що значно більше, ніж прогнозували на старті.

Спочатку йшлося про мінус приблизно $60 млн, але ситуація швидко погіршилася. І це при тому, що фільм встановив рекорд франшизи за зборами за перший вікенд прокату. Інтерес глядачів у США майже зійшов нанівець, а міжнародний прокат не дав очікуваного результату. До сьомого вікенду касові збори впали на 78,3% (до $213 тисяч), а сам фільм зник із приблизно 70% кінотеатрів. Це фактично означає кінець активного прокату.

Фінальні цифри прокату виглядають так:

США: $90 611 711 (49,4%)

Міжнародний прокат: $92 858 529 (50,6%)

Світові збори: $183 470 240

Для беззбитковості цього було замало. Загальні витрати з урахуванням виробництва, маркетингу та дистрибуції оцінюють приблизно у $262 млн. Навіть із продажами після кінотеатрів цей розрив закрити не вдасться. Disney, ймовірно, розраховувала, що закордонні ринки пом’якшать удар, але цього не сталося. Світові збори розподілилися майже порівну між США та іншими країнами. Враховуючи тенденції, навряд чи фільм зможе різко добрати касу.

На самому початку зборів вважалося, що “Хижак: Дикі землі” від Дена Трахтенберга був ще одним хіт поспіль після фільму “Здобич” і анімаційної стрічки “Хижак: Вбивця вбивць”. Але зараз цифри пішли не на користь режисера. Проблеми в прокаті також б’ють по майбутньому франшизи. На тлі таких результатів у Disney майже не залишається мотивації говорити про пряме продовження.

Якщо “Хижак” і повернеться, найімовірніше у форматі стрімінгу з меншим бюджетом і нижчими ризиками. Для порівняння, навіть старі фільми серії виглядають сильніше. “Чужі проти Хижака” у перерахунку на сьогоднішні долари зібрав понад $305 млн, а оригінальний “Хижак” 1987 року з Арнольдом Шварценеггером вже понад $280 млн.

Джерело: Cosmic Book