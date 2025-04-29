«Хижак: Пустки» надихався класичною грою PS2 для ключових стосунків фільму: «Хотіли побачити дві протилежності»

Режисер нового фільму з серії «Хижак» Ден Трахтенберг розповів, що основу для центральних відносин у стрічці «Хижак: Пустки» він знайшов у класиці відеоігор.

У стрічці йдеться про молодого Хижака на ім’я Дек (його грає Дімітріус Шустер-Колоаматан), якого вигнали з його клану. Він опиняється на віддаленій планеті, де знайомиться з андроїдом Тією (Ель Фаннінг), створеним корпорацією Вейланд-Ютані. Попри кардинальні відмінності між ними, схоже, їхній зв’язок став несподіваною родзинкою майбутнього фільму.

Саме цією побудовою відносин Ден Трахтенберг надихався з Shadow of the Colossus. Цей хіт 2005 року для PlayStation 2 сильно вплинув на його бачення героїв.

«Як і фільми, мене дуже надихають відеоігри, [такі як] Shadow of the Colossus, де у вас є головний герой у парі з кимось іншим, хто забезпечує колір та зв’язок», — сказав режисер.

Shadow of the Colossus — пригодницький екшн, в якому юнак на ім’я Вандер подорожує верхи на коні через ізольовану місцевість. Його мета — перемогти Колосів і повернути до життя дівчину Моно. Атмосфера гри, візуальний стиль і відносини між головним героєм та конем Агро стали джерелом натхнення для стосунків у фільмі.

«У Shadow of the Colossus є щось із конем, що вражає під час гри. Тож [«Хижак: Пустки»] трохи надихнувся цим, хотіли побачити Хижака з кимось іншим, цим персонажем, який є його протилежністю. Він дуже небагатослівний, на відміну від [Ель Фаннінг]. Вона здібна до певних речей, на відміну від нього. Фізично вона справжня, і я так рада, що ви побачите це. Але я хочу, щоб зрештою дещо з цього говорило саме за себе», — додає Трахтенберг.

«Хижак: Пустки» (оригінальна назва Predator: Badlands) — це шоста стрічка у франшизі, але вона не є прямим продовженням попередніх фільмів. Сценарій написали Трахтенберг і Патрік Айсон. Прем’єра запланована на 7 листопада. Перед цим очікується прем’єра іншого «секретного» фільму про «Хижака».

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Джерело: IGN