Ігровий ноутбук Alienware 16 Aurora: прикра незадокументована несподіванка, яка відрізняє від дорожчого 16X

Ігровий ноутбук Alienware 16 Aurora

Dell у своїх офіційних характеристиках прямо не вказує цього, але на молодшій моделі Alienware 16 Aurora ефект шлейфів і розмазування зображення проявляється значно сильніше. Така різниця помітна через повільніші показники швидкодії дисплея — переходу між чорним і білим та між відтінками сірого.

Модель Alienware 16 Aurora позиціюється як доступніша версія моделі середнього рівня Alienware 16X Aurora. Разом з очевидним зниженням продуктивності через використання доступніших компонентів, версія Aurora також отримала й спрощений дисплей:

нижча нативна частота оновлення;

менш яскраве підсвічування;

вужче колірне охоплення;

відсутність підтримки Nvidia G-Sync (про це Dell чітко зазначає на сторінках продукту).

Втім, виробник не згадує, що візуальні артефакти на кшталт шлейфів тут також більш відчутні.

Тести часу відгуку дисплеїв

Осцилографічні графіки підтверджують різницю між обома моделями. У 16X Aurora час відгуку становить:

перехід “чорний-білий” — 4,6 мс;

перехід “сірий-сірий” (rising) — 1,8 мс.

Натомість у 16 Aurora результати набагато гірші:

перехід “чорний-білий” — 14 мс;

перехід “сірий-сірий” — 23 мс.

Для порівняння, більшість ігрових моніторів декларують швидкість відгуку 5 мс і менше, тому слабший дисплей 16 Aurora створює значно більш помітні шлейфи під час гри.

Враження від ігор

Суб’єктивно, геймплей на Alienware 16 Aurora залишається досить плавним завдяки частоті оновлення 120 Гц. Це добре відчувається, якщо виставити низькі графічні налаштування, які дозволяють ноутбуку тримати стабільну частоту кадрів. Однак додаткове розмазування стає помітним неозброєним оком, особливо у динамічних шутерах із різкими поворотами камери, на кшталт Overwatch 2.

Для цільової аудиторії, якою здебільшого є казуальні гравці, ця проблема не буде критичною, адже розмазування не заважає сприйняттю гри настільки, щоб відволікати. Та все ж якість користувацького досвіду відчутно знижується.

Джерело: notebookcheck