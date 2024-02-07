Ikea запустила ШІ-асистента на базі GPT — щоб «зменшити стрес» від шопінгу

Асистент, який нещодавно з’явився в GPT Store, візуалізує та презентує продукти Ikea, аби ви могли створити план покупок перед відвідуванням магазину чи замовити доставку.

В Ingka Group (найбільший власник франшизи Ikea) кажуть, що ШІ-помічник є частиною серії експериментів, які компанія проводить, аби доєднатися до «еволюції штучного інтелекту і сформувати відповідну стратегію».

Водночас Емілія Девід із The Verge, яка випробувала чатбот, зазначає, що він часто працює повільно чи надає неправильні результати — і в деяких випадках легше одразу перейти на сайт Ikea для вибору. Однак за відсутності консультанта поряд з вами в магазині, можна використати Ikea GPT для того, щоб дізнатись більше інформації про товар.

Наразі помічник доступний лише для власників ChatGPT Plus у США, але незабаром Ingka Group планує розширити доступ до інших регіонів

Раніше в Ikea вже експериментували з розумними технологіями — наприклад у 2022-му магазин запустив функцію віртуального дизайну будинку у застосунку Ikea Kreativ.