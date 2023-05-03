Ілон Маск хотів купити DeepMind — оскільки вважав, що розробку передового ШІ не можна довірити Google

Мільярдер планував придбати DeepMind 10 років тому – в останній момент перед завершенням угоди з Google, повідомляє Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

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Google оголосила про придбання DeepMind за $500 млн у січні 2014 року, а наприкінці 2013 року лондонською лабораторією штучного інтелекту цікавився сам Ілон Маск. Мільярдер був занепокоєний тим, як тодішній генеральний директор пошукового гіганта Ларрі Пейдж використовуватиме передову технологію.

Маск неофіційно говорив про плани придбати DeepMind і вони не дійшли до ради директорів лабораторії.

DeepMind Technologies – це британська компанія штучного інтелекту, заснована у 2010 році, яка найбільш відома розробкою програм штучного інтелекту, яких можна навчити іграм. Вперше лабораторія стала загальновідомою, коли розроблена нею AlphaGo перемогла професійного гравця в Ґо (китайська настільна гра-стратегія).

Нині основний бізнес Google (пошуковий) зазнає все більшого тиску зі сторони свого основного конкурента Microsoft, яка швидко інтегрувала велику мовну модель OpenAI у власний пошуковик Bing. 20 квітня Google оголосила, що об’єднує DeepMind та Google Brain (окремий ШІ-підрозділ, створений у 2011 році) – для створення нової дослідницької групи, яка «суттєво прискорить» розвиток ШІ.

Сам Ілон Маск дедалі частіше говорить про ШІ. Спочатку він писав, що ця технологія призведе до «знищення цивілізації» та активно критикував OpenAI (яку, до речі, планував очолити у 2018 році та отримав відмову). А нещодавно мільярдер став одним із підписантів листа, у якому технологічні експерти вимагали призупинити «масштабні експерименти штучного інтелекту» на 6 місяців.

Однак у діях Маска скоріше простежується не занепокоєння ШІ, а його жага до створення власного проєкту та намагання завадити конкурентам. Раніше підприємець придбав близько 10 тисяч графічних процесорів, найняв ексдослідників з DeepMind та зареєстрував власну компанію штучного інтелекту під назвою X.AI. В недавньому інтерв’ю Fox News він розповів, що займається створенням TruthGPT — чатбота зі штучним інтелектом, який «шукатиме правду» і, схоже, перевірятиме журналістів та їх матеріали «на чесність».