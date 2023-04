Ілон Маск в інтерв’ю Fox News розповів, що займається створенням TruthGPT — чатбота зі штучним інтелектом, який «шукатиме правду». Мільярдер зазначив, що його творіння стане гідною альтернативою продуктам від OpenAI та Google і допоможе «уникнути знищення людства».

У лютому підприємець написав у Twitter «нам потрібен TruthGPT», а також звернув увагу на ризики великомасштабних моделей штучного інтелекту, подібних до тих, що створює Open AI. У березні Маск разом із кількома іншими дослідниками ШІ підписав відкритого листа, в якому закликав компанії призупинити «масштабні експерименти штучного інтелекту» на 6 місяців.

What we need is TruthGPT

— Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2023