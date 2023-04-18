Ілон Маск в інтерв’ю Fox News розповів, що займається створенням TruthGPT — чатбота зі штучним інтелектом, який «шукатиме правду». Мільярдер зазначив, що його творіння стане гідною альтернативою продуктам від OpenAI та Google і допоможе «уникнути знищення людства».

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«Я збираюся започаткувати щось, що я називаю TruthGPT або штучний інтелект, який шукає правду, який намагатиметься зрозуміти природу Всесвіту. Думаю, що це може бути найкращим шляхом до безпеки в тому сенсі, що такий штучний інтелект навряд чи знищить людей», — сказав Маск.

У лютому підприємець написав у Twitter «нам потрібен TruthGPT», а також звернув увагу на ризики великомасштабних моделей штучного інтелекту, подібних до тих, що створює Open AI. У березні Маск разом із кількома іншими дослідниками ШІ підписав відкритого листа, в якому закликав компанії призупинити «масштабні експерименти штучного інтелекту» на 6 місяців.

What we need is TruthGPT — Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2023

Мільярдер у минулому був співзасновником OpenAI — однак після того, як йому відмовили у пропозиції очолити компанію, покинув її та залишив майже без фінансування. Нині він не втрачає моменту розкритикувати стартап та її головного інвестора Microsoft, зазначаючи, що через бажання прибутку вони можуть потенційно втручатися в етику моделей ШІ.

Днями стало відомо, що Маск тишком-нишком заснував власну ШІ-компанію під назвою X.AI. Згідно з державною заявою минулого місяця, яку переглянули деякі ЗМІ, фірма зареєстрована в Неваді, і в ній згадується сам Ілон як одноосібний директор, а також Джаред Бірчалл — директор офісів його родини, як секретар. Відомо, що Маск тяжіє до літери «X» і нещодавно приєднав Twitter Inc.(фактично Twitter, як компанія тепер не існує) до нового підприємства X Corp.

Раніше стало відомо, що мільярдер купив тисячі графічних процесорів та найняв дослідників з DeepMind для невідомого проєкту штучного інтелекту Twitter. Поки незрозуміло, чи пов’язані ці дві ініціативи.

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В інтерв’ю Маск також зазначив, що Twitter наразі працює над функцією, яка дозволить користувачам за бажанням шифрувати свої прямі повідомлення, і що вона, ймовірно, з’явиться «не пізніше наступного місяця». Чутки про запуск зашифрованого обміну повідомленнями в соцмережі ходять вже давно, а сам мільярдер великий прихильник застосунку Signal.