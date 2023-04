Ілон Маск створює сайт для перевірки журналістів на «чесність‎» — схоже, він теж отримає назву «X»

Маск, відомий своїми напруженими стосунками зі ЗМІ, ще у травні 2018 року анонсував створення окремої платформи для фактчекінгу статей та відстеження рейтингу журналістів.

У квітні 2023 року він повторно поділився публікацією, додавши таємниче «‎або просто X».

Or maybe just X https://t.co/5nCtYbrPfN

Маск таким чином, схоже, натякає на відродження проєкту та його оновлену назву. Мільярдер давно тяжіє до літери «‎X» – у 1999 році він заснував X.com, онлайн-банк, який незабаром об’єднався з іншою компанією, щоб перетворитися на PayPal. X також з’являється у назвах його продуктів та компаній – SpaceX, Tesla Model X. Після поглинання Twitter у жовтні Маск заявив, що ця покупка «прискорить» створення загадкового суперзастосунку X «для всього».

Нещодавно підприємець приєднав Twitter Inc.(фактично Twitter, як компанія тепер не існує) до нового підприємства X Corp, а також тишком-нишком заснував власну ШІ-компанію під назвою X.AI.

Ще одне слово-тригер мільярдера – «Правда‎». В недавньому інтерв’ю Fox News він розповів, що займається створенням TruthGPT — чатбота зі штучним інтелектом, який «шукатиме правду» (як власне, і кілька років тому анонсований сайт).

Ілон Маск часто критикує журналістів за нібито неправдиве та упереджене висвітлення подій, що стосуються справ його компаній. Він зокрема заявляв, що аварії за участю Tesla привертають більше уваги преси, ніж ДТП з машинами інших брендів. Twitter нині також часто з’являється в заголовках – статті в основному стосуються запуску передплати Twitter Blue, яка спочатку спричинила нашестя ботів, а нині забрала сині галочки в усіх раніше верифікованих користувачів (щоправда, не без винятків).

Ймовірно, новий сайт, «суперзастосунок» та чатбот Маска будуть об’єднані в одному «правдивому» проєкті мільярдера, але, схоже, він ще сам до кінця не розібрався в тому, що саме планує створити. Жодних подробиць про терміни запуску він не надав, лише згодом загадково дописав:

Серед решти нових дописів Маска у Twitter є ще деяка цікава інформація. В одному — він засвітив свій альтернативний акаунт, який нібито належить його сину. Досить часто там з’являються дуже дивні (часом з сексуальним підтекстом) публікації – і навряд їх би змогла написати дворічна дитина. Ось кілька прикладів:

BREAKING: Elon Musk has allegedly revealed a secret alt account where he pretends to be a child version of himself posting a lot of bizarre sexual content pic.twitter.com/HaItr9Cl31

