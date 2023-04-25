Ілон Маск створює сайт для перевірки журналістів на «чесність‎» — схоже, він теж отримає назву «X»

Маск, відомий своїми напруженими стосунками зі ЗМІ, ще у травні 2018 року анонсував створення окремої платформи для фактчекінгу статей та відстеження рейтингу журналістів.

Курс Комерційний аудіопродакшен. Не подобається музика на радіо? Напиши свою! Курс комерційного аудіопродакшну допоможе. Ану, покажіть, що там у вас

«Створюємо сайт, на якому громадськість зможе оцінювати правдивість будь-якої статті та відстежувати рейтинг довіри до кожного журналіста, редактора та публікації. Думаю назвати його «Правда‎», – написав Маск 23 травня 2018 року у Twitter.

У квітні 2023 року він повторно поділився публікацією, додавши таємниче «‎або просто X».

Or maybe just X https://t.co/5nCtYbrPfN — Elon Musk (@elonmusk) April 24, 2023

Маск таким чином, схоже, натякає на відродження проєкту та його оновлену назву. Мільярдер давно тяжіє до літери «‎X» – у 1999 році він заснував X.com, онлайн-банк, який незабаром об’єднався з іншою компанією, щоб перетворитися на PayPal. X також з’являється у назвах його продуктів та компаній – SpaceX, Tesla Model X. Після поглинання Twitter у жовтні Маск заявив, що ця покупка «прискорить» створення загадкового суперзастосунку X «для всього».

Нещодавно підприємець приєднав Twitter Inc.(фактично Twitter, як компанія тепер не існує) до нового підприємства X Corp, а також тишком-нишком заснував власну ШІ-компанію під назвою X.AI.

Ще одне слово-тригер мільярдера – «Правда‎». В недавньому інтерв’ю Fox News він розповів, що займається створенням TruthGPT — чатбота зі штучним інтелектом, який «шукатиме правду» (як власне, і кілька років тому анонсований сайт).

Курс Data Scientist Лектори з Epam, викладання українською. Все, що треба для щастячка Запишіть мене!

Коли сайт, ще під назвою «Правда», був анонсований у 2018 році, Маск повідомив у серії твітів, що платформа дозволить оцінювати якість та правдивість публікацій, а також відстежувати рейтинг журналістів та стати інструментом для виявлення «армій ботів». Маск також провів опитування, в якому 87% з майже півмільйона користувачів проголосували за створення такого сайту. Працівників ЗМІ, які цією ініціативою невдоволені, мільярдер закликав написати статті з аргументами проти створення сайту.

Ілон Маск часто критикує журналістів за нібито неправдиве та упереджене висвітлення подій, що стосуються справ його компаній. Він зокрема заявляв, що аварії за участю Tesla привертають більше уваги преси, ніж ДТП з машинами інших брендів. Twitter нині також часто з’являється в заголовках – статті в основному стосуються запуску передплати Twitter Blue, яка спочатку спричинила нашестя ботів, а нині забрала сині галочки в усіх раніше верифікованих користувачів (щоправда, не без винятків).

Ймовірно, новий сайт, «суперзастосунок» та чатбот Маска будуть об’єднані в одному «правдивому» проєкті мільярдера, але, схоже, він ще сам до кінця не розібрався в тому, що саме планує створити. Жодних подробиць про терміни запуску він не надав, лише згодом загадково дописав:

«‎Не критикуйте, і не розкритиковані будете».

Серед решти нових дописів Маска у Twitter є ще деяка цікава інформація. В одному — він засвітив свій альтернативний акаунт, який нібито належить його сину. Досить часто там з’являються дуже дивні (часом з сексуальним підтекстом) публікації – і навряд їх би змогла написати дворічна дитина. Ось кілька прикладів: