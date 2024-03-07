Ілон Маск розглядає скасування лайків і ретвітів в X/Twitter

Потенційне оновлення дозволить авторам дописів в X приховати кількість своїх лайків та ретвітів від сторонніх очей.

Про останню радикальну зміну (яка все ще перебуває на стадії обговорення) Ілон Маск розповів на заході Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference, повідомляє Reuters.

Маск також додав, що до отримання ліцензії для X на переказ грошей в Каліфорнії залишилось кілька місяців (деякі інші штати, включаючи Пенсільванію та Юту, вже надали подібні дозволи). Ще до придбання Twitter він анонсував створення загадкового застосунку для всього, який серед іншого включатиме фінансові послуги та покупки, а згодом почав втілювати свою мрію в перейменованій на X соцмережі.

Щодо лайків та репостів (колись ретвітів), то Маск вважає, що їхнє відображення робить X «неохайним». Попередні спроби покращити «естетику» сайту включали скасування заголовків (згодом вони повернулися в дещо оновленому вигляді).

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