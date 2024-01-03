X/Twitter повернув заголовки — а за кілька годин ті знову зникли

Раніше Маск заявив, що соцмережа прибере заголовки, аби уникнути клікбейту і зробити загальний вигляд сайту «‎більш естетичним», але згодом передумав.

У вівторок деякі користувачі побачили відроджені заголовки, які були дещо зрізані через обмеження довжини. Хоча зміна, як виявилось, була помилкою чи тестовою — оскільки зникла вже за кілька годин і не була офіційно анонсованою.

За повідомленням Techcrunch, заголовки все ще є у програмі для Android, тоді як власники iOS їх не бачать.

Маск придбав Twitter рік тому за $44 млрд, ввівши деякі суперечливі оновлення, які відштовхнули з соцмережі рекламодавців. Події вже вплинули на те, що вартість компанії впала аж на 72% — і нині за оцінками Fidelity, яка має невелику частку в X, складає $12,5 млрд. Сам Ілон у жовтні оцінив компанію у $19 млрд.

Раніше Bloomberg оцінив, що рекламний дохід X/Twitter у 2023 році мав скласти $2,5 млрд — у 2022-му компанія заробляла по мільярду за квартал. Продажі реклами нині складають 70-75% загального доходу X, решта — передплати та ліцензування даних.