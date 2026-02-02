Найбільший в історії Apple: iPhone Fold отримає акумулятор на 5500 мАг

Концепт Apple iPhone Fold (Bob Obba via YouTube)

Інсайдер каже, що iPhone Fold отримає найбільшу батарею в історії смартфонів Apple. Ємність акумулятора складе приблизно 5500 мАг.





Для порівняння, нинішній рекорд належить iPhone 17 Pro Max з батареєю на 4823 мАг. Однак “перше місце” скоро може забрати інший пристрій. За даними інсайдера Instant Digital на Weibo, вже пізніше цього року планують показати “книжку” iPhone Fold разом із серією iPhone 18 Pro та iPhone Air 2.

Батарея на 5500 мАг стане перевагою серед більшості конкурентів. Samsung Galaxy Z Fold 7 оснащений батареєю на 4400 мАг, а Google Pixel 10 Pro Fold — 5015 мАг. За попередніми чутками, Samsung представить Galaxy Z Fold 8 з акумулятором до 5000 мАг перед релізом iPhone Fold. Однак навіть за таким сценарієм Apple залишиться попереду.

Інший користувач Fixed Focus Digital стверджував, що акумулятор складного iPhone може бути навіть більшим за 5500 мАг. Його слова підтверджують тексти інсайдера yeux1122 про батарею у діапазоні 5400–5800 мАг, щоб покращити автономність і зменшити розміри компонентів.





Теоретично збільшити ємність майбутнього смартфона можливо завдяки переходу індустрії на кремній-вуглецеві (Si/C) акумулятори. До прикладу: наразі рекорд серед складних смартфонів утримує Vivo X Fold 5G з батареєю на 6000 мАг. Вже його навряд чи зможе перекрити новинка Apple.

За чутками, окрім акумулятора, iPhone Fold приписують такі характеристики:

7,8-дюймовий внутрішній дисплей без видимої складки;

5,5-дюймовий зовнішній екран;

товщина 9 мм у складеному стані та 4,5 мм у розкладеному;

чотири камери: одна зовні, дві ззаду, одна на внутрішньому дисплеї;

Touch ID у кнопці живлення;

чип A20 Pro, виготовлений на 2-нм техпроцесі TSMC + 12 ГБ ОЗП.

За попередніми оцінками, ціна iPhone Fold може скласти від $2000 до $2500, що зробить його найдорожчим iPhone в історії лінійки. Паралельно компанія нібито готує iPhone Flip і вже шукає постачальників.

Джерело: PhoneArena, MacRumors