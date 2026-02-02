tradfi
Новини Пристрої 02.02.2026 comment views icon

Найбільший в історії Apple: iPhone Fold отримає акумулятор на 5500 мАг

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Найбільший в історії Apple: iPhone Fold отримає акумулятор на 5500 мАг
Концепт Apple iPhone Fold (Bob Obba via YouTube)

Інсайдер каже, що iPhone Fold отримає найбільшу батарею в історії смартфонів Apple. Ємність акумулятора складе приблизно 5500 мАг.


Для порівняння, нинішній рекорд належить iPhone 17 Pro Max з батареєю на 4823 мАг. Однак “перше місце” скоро може забрати інший пристрій. За даними інсайдера Instant Digital на Weibo, вже пізніше цього року планують показати “книжку” iPhone Fold разом із серією iPhone 18 Pro та iPhone Air 2.

Найбільший в історії Apple: iPhone Fold отримає акумулятор на 5500 мАг
Скриншот допису Instant Digital на Weibo

Батарея на 5500 мАг стане перевагою серед більшості конкурентів. Samsung Galaxy Z Fold 7 оснащений батареєю на 4400 мАг, а Google Pixel 10 Pro Fold — 5015 мАг. За попередніми чутками, Samsung представить Galaxy Z Fold 8 з акумулятором до 5000 мАг перед релізом iPhone Fold. Однак навіть за таким сценарієм Apple залишиться попереду.

Інший користувач Fixed Focus Digital стверджував, що акумулятор складного iPhone може бути навіть більшим за 5500 мАг. Його слова підтверджують тексти інсайдера yeux1122 про батарею у діапазоні 5400–5800 мАг, щоб покращити автономність і зменшити розміри компонентів.


Теоретично збільшити ємність майбутнього смартфона можливо завдяки переходу індустрії на кремній-вуглецеві (Si/C) акумулятори. До прикладу: наразі рекорд серед складних смартфонів утримує Vivo X Fold 5G з батареєю на 6000 мАг. Вже його навряд чи зможе перекрити новинка Apple.

За чутками, окрім акумулятора, iPhone Fold приписують такі характеристики:

  • 7,8-дюймовий внутрішній дисплей без видимої складки;
  • 5,5-дюймовий зовнішній екран;
  • товщина 9 мм у складеному стані та 4,5 мм у розкладеному;
  • чотири камери: одна зовні, дві ззаду, одна на внутрішньому дисплеї;
  • Touch ID у кнопці живлення;
  • чип A20 Pro, виготовлений на 2-нм техпроцесі TSMC + 12 ГБ ОЗП.

За попередніми оцінками, ціна iPhone Fold може скласти від $2000 до $2500, що зробить його найдорожчим iPhone в історії лінійки. Паралельно компанія нібито готує iPhone Flip і вже шукає постачальників.

Джерело: PhoneArena, MacRumors

Популярні новини

arrow left
arrow right
Зростання попри дефіцит: ринок ПК збільшився майже на 10% за рік
Представлені смартфон OnePlus 15R, планшет OnePlus Pad Go 2 та смартгодинник OnePlus Watch Lite
Як в росії: Індія вимагатиме від виробників смартфонів встановлення державного застосунку
14 років після анонсу: представлений NexPhone з Android, Linux і Windows 11 у режимі десктопу
Заарештовані виробники підроблених телефонів Samsung — вилучені сотні фальшивок
Новий Moto G Power 2026 отримав 32 Мп селфі-камеру, більшу батарею та Android 16: без зростання ціни
Вийшов Vivo X200T: три камери Zeiss 50 Мп та Dimensity 9400+ від €550
AirDrop і компанія: розробники створили сайт із багами, які Apple ігнорує роками
Apple, як так? Майбутній недорогий MacBook “засвітився” з процесором A15 Bionic
З’явилися характеристики Google Pixel 10a — мінімальні зміни порівняно з 9a
Samsung відмовила у продажі пам’яті сама собі, Galaxy S26 очікує здорожчання
У Apple все добре: активовані 2,5 млрд пристроїв, $42,1 млрд прибутку з $143,8 млрд доходу
Google Pixel можуть зіпсувати святкову фотосесію — не всі фото зберігаються
Realme представила Realme 16 5G і 16 Pro 5G: дзеркало, 144 Гц і 7000 мА•год
Користувачі macOS 26 мають проблеми з масштабуванням вікон через "фейкові" заокруглені кути
Xiaomi показала дизайн Redmi Turbo 5 Max і підтвердила велику батарею
OnePlus тепер блокує смартфони після встановлення "старішої" прошивки
Українець порівняв "тарифи" trade-in на iPhone 15 в п'яти магазинах: різниця в ціні сягала 13 000 грн (оновлено)
Motorola на CES 2026: преміальний Signature, Razr 60 FIFA Edition та нові гаджети
Apple випустила "пак" оновлень для iOS: сумісність з AirTag 2, приховане місцезнаходження та відродження iPhone 5s
Що каже Samsung: двомісячний Galaxy S25+ загорівся під час заряджання
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати