Intel Core Ultra X9 та X7: витік неймінгу та технічних деталей процесорів Panther Lake

Андрій Русанов

Процесор Panther Lake / Intel

За неофіційними даними, Intel вирішила наслідувати одну дуже заможну людину та погратися з буквою “X” у назвах чипів Panther Lake. Також відомо про деякі внутрішні зміни.

Нові процесори першими отримають графічну архітектуру Xe3. Енергоефективний варіант вбудованих ядер з ймовірною назвою Xe3-LPG стане першим поглядом на те, що матимуть пізніше десктопні чипи. Нова схема неймінгу, Ultra X9 та X7, стала відомою раніше, і саме вона проливає світло на графічне устаткування процесорів.

За повідомленням китайського інсайдера на Weibo, котрий спирається на ще одне повідомлення, чип Ultra X9 388H стане топовим в лінійці. Наявність “X” — не єдине оновлення в нумерації. Якщо це заміна флагмана Core Ultra 9 285H, то, на думку інформатора можна припустити, що йдеться саме про конфігурацію відеокарти.

Отже, лише процесори “X” матимуть 12 ядер Xe, доступні виключно в Ultra X9 та Ultra X7. Крім того, решта моделей 3_8, ймовірно, матимуть щонайменше 10 ядер Xe3 — як Ultra 5 338H. Відповідно, чипи 3_6 матимуть менше ядер eGPU. VideoCardz припускає: оскільки Panther Lake не оснащені вбудованою пам’яттю, як попередник, цифри були перепризначені. Натомість Intel прийняла змішану систему найменування, яка поєднує елементи серії H та серії V, чим, вочевидь, не спростила розуміння. Процесори Lunar Lake мали вбудовану оперативну пам’ять Mobile-on-Package (MoP), а цифри 8 та 6 стосувалися її обсягу — 32 ГБ та 16 ГБ.

Як повідомляє TechPowerUp, наразі відомо, що моделі PTL-U з низьким енергоспоживанням розраховані на TDP 15 Вт та очікуються у 6-ядерних та 8-ядерних версіях. Деякі процесори матимуть чотири високопродуктивні ядра P у парі з чотирма ядрами LPE, тоді як інші матимуть лише два ядра LPE, що доповнюють чотири ядра P. Обидва сімейства використовуватимуть інтегровану графіку на базі Xe3, а початкові моделі матимуть лише чотири ядра графічного процесора. Потужніша лінійка PTL-H буде масштабуватися до процесорних 16 ядер процесора — чотири ядра P, вісім ядер E та чотири ядра LPE.

Intel опублікувала відео щодо особливостей та переваг Panther Lake. Компанія не надто конкретно обіцяє “найдосконалішу” гібридну конфігурацію P-Core/E-Core, покращення продуктивності та автономності. Чутки про анонс процесорів 9 жовтня, ймовірно, стосуються лише мікроархітектури, а запуск конкретних моделей та оприлюднення їхніх специфікацій відбудуться на виставці CES 2026.

