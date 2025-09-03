Intel Nova Lake: до 52 ядер, +60% продуктивності та новий сокет без оновлення кулера

Настільна платформа Intel Nova Lake-S з'явилася в даних поставок з можливістю конфігурації до 52 ядер

На початку цього року інсайдери підтвердили, що Intel готується випустити настільний процесор Nova Lake-S із 52 ядрами. Це стане серйозним кроком уперед у розвитку десктопної архітектури компанії, адже вперше Intel суттєво збільшить кількість ядер у порівнянні з попереднім поколінням. Для прикладу, у серії Arrow Lake кількість продуктивних (Performance) і енергоефективних (Efficient) ядер буде фактично подвоєно.

За попередніми даними, платформа Nova Lake-S отримає конфігурацію з 16 продуктивними P-ядрами, 32 енергоефективними E-ядрами та 4 малопотужними LP-ядрами. Їх створять на базі мікроархітектур Coyote Cove та Arctic Wolf.

У червні в транспортних документах уперше з’явилося позначення NVL-S. Йшлося не про готові процесори або тестові зразки для термодосліджень, а саме про обладнання для випробувань. Ці дані також підтвердили використання нового роз’єму LGA-1954 із розмірами 45×37,5 мм. Ці габарити збігаються з нинішнім LGA-1851, тож з великою ймовірністю більшість існуючих систем охолодження залишаться сумісними, але не материнські плати. Інші дані вказують, що мобільна версія Nova Lake-S використовуватиме упаковку BGA-2540.

Запуск Nova Lake-S очікується наприкінці цього року або після появи інженерних зразків. Зазвичай на цьому етапі Intel завершує останні налаштування перед серійним виробництвом. Поки що невідомо, чи отримає нова лінійка назву Core Ultra 300 чи Core Ultra 400, адже в цьому ж році компанія готує ще Arrow Lake Refresh для настільних ПК та Panther Lake для ноутбуків. У такій ситуації більш імовірним виглядає саме індекс 400.

Також з’явились деякі показники продуктивності майбутніх чипів. Варто нагадати, що серія Core Ultra 200 у тестах на ігрову продуктивність виявилася приблизно на 5% повільнішою за попереднє покоління. Nova Lake, за чутками, забезпечить як мінімум 10% приросту в однопоточній продуктивності. Опублікований у мережі слайд показує, що Intel орієнтується на 1,1× підвищення продуктивності в однопоточних завданнях і 1,6× у багатопоточних, найімовірніше — у порівнянні з Core Ultra 200.

Хоча цей слайд не уточнює, який саме сегмент продукції мається на увазі, зрозуміло одне — Intel знову робить акцент на ігровій продуктивності. Цього аспекту майже не торкалися під час презентації Arrow Lake. Тепер же компанія прямо згадує прагнення до “лідерства в ігровій продуктивності”. Це може означати намір випередити AMD Ryzen 9000X3D, які зараз вважаються кращим вибором для геймерів.

Джерело: videocardz 1, 2