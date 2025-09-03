banner
Новини Технології 03.09.2025 comment views icon

Intel Nova Lake: до 52 ядер, +60% продуктивності та новий сокет без оновлення кулера

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Intel Nova Lake: до 52 ядер, +60% продуктивності та новий сокет без оновлення кулера
Настільна платформа Intel Nova Lake-S з'явилася в даних поставок з можливістю конфігурації до 52 ядер

На початку цього року інсайдери підтвердили, що Intel готується випустити настільний процесор Nova Lake-S із 52 ядрами. Це стане серйозним кроком уперед у розвитку десктопної архітектури компанії, адже вперше Intel суттєво збільшить кількість ядер у порівнянні з попереднім поколінням. Для прикладу, у серії Arrow Lake кількість продуктивних (Performance) і енергоефективних (Efficient) ядер буде фактично подвоєно.

За попередніми даними, платформа Nova Lake-S отримає конфігурацію з 16 продуктивними P-ядрами, 32 енергоефективними E-ядрами та 4 малопотужними LP-ядрами. Їх створять на базі мікроархітектур Coyote Cove та Arctic Wolf.

У червні в транспортних документах уперше з’явилося позначення NVL-S. Йшлося не про готові процесори або тестові зразки для термодосліджень, а саме про обладнання для випробувань. Ці дані також підтвердили використання нового роз’єму LGA-1954 із розмірами 45×37,5 мм. Ці габарити збігаються з нинішнім LGA-1851, тож з великою ймовірністю більшість існуючих систем охолодження залишаться сумісними, але не материнські плати. Інші дані вказують, що мобільна версія Nova Lake-S використовуватиме упаковку BGA-2540.

Intel Nova Lake: до 52 ядер, +60% продуктивності та новий сокет без оновлення кулера
Настільна платформа Intel Nova Lake-S з’явилася в даних поставок з можливістю конфігурації до 52 ядер

Запуск Nova Lake-S очікується наприкінці цього року або після появи інженерних зразків. Зазвичай на цьому етапі Intel завершує останні налаштування перед серійним виробництвом. Поки що невідомо, чи отримає нова лінійка назву Core Ultra 300 чи Core Ultra 400, адже в цьому ж році компанія готує ще Arrow Lake Refresh для настільних ПК та Panther Lake для ноутбуків. У такій ситуації більш імовірним виглядає саме індекс 400.

Також з’явились деякі показники продуктивності майбутніх чипів. Варто нагадати, що серія Core Ultra 200 у тестах на ігрову продуктивність виявилася приблизно на 5% повільнішою за попереднє покоління. Nova Lake, за чутками, забезпечить як мінімум 10% приросту в однопоточній продуктивності. Опублікований у мережі слайд показує, що Intel орієнтується на 1,1× підвищення продуктивності в однопоточних завданнях і 1,6× у багатопоточних, найімовірніше — у порівнянні з Core Ultra 200.

Intel Nova Lake: до 52 ядер, +60% продуктивності та новий сокет без оновлення кулера
Орієнтовний приріст продуктивності Intel Nova Lake

Хоча цей слайд не уточнює, який саме сегмент продукції мається на увазі, зрозуміло одне — Intel знову робить акцент на ігровій продуктивності. Цього аспекту майже не торкалися під час презентації Arrow Lake. Тепер же компанія прямо згадує прагнення до “лідерства в ігровій продуктивності”. Це може означати намір випередити AMD Ryzen 9000X3D, які зараз вважаються кращим вибором для геймерів.

Intel Nova Lake-AX — 28 ядер процесора, 48 ядер GPU Xe3, але може не вийти

Джерело: videocardz 1, 2

Популярні новини

arrow left
arrow right
AMD представила чип Ryzen AI 5 330 для доступних ноутбуків
Процесори AMD вичавлюють Intel зі Steam з часткою 40%, відеокарти NVIDIA RTX 50 потужно вриваються
Колишній CEO Intel Пет Гелсінгер каже, що недооцінив роль ШІ — але все зробив би так само
Intel передумала: процесори Nova Lake можуть отримати аналог 3D V-Cache на 144 МБ
ARM представила NSS — технологію нейронного масштабування роздільної здатності для слабких пристроїв
Intel представила вимірювач якості масштабування та генераторів кадрів в іграх
Intel Jaguar Shores: новий ШІ-процесор компанії з'явився на фото
Цю цукерку вже їли: Intel випустила Core 5 120/120F, які насправді i5-12400
"США тепер повністю контролюють 10% акцій Intel… нічого не заплатили", — Дональд Трамп
Intel випала з десятки напівпровідникових компаній, їй запізно наздоганяти гігантів ШІ, — CEO Ліп-Бу Тан
Intel готує перший Core Ultra 3 серії 200: 8 ядер, до 4,8 ГГц за €155
Щось пішло не так: Intel розглядає відмову від техпроцесу 18A
AMD Magnus APU: новий процесор Xbox конкуруватиме з ПК, а не з PlayStation 6
Fabric8Labs анонсує 3D-друк радіаторів прямо на процесорах — "піксельна точність", оптимізована мікроструктура
Хакер завантажив дані усіх 270 тис. працівників Intel завдяки простій вразливості входу на сайти
Після квартальних збитків Intel скорочує понад 5,5 тис. працівників у США
Процесор за $12 800: тест AMD Threadripper PRO 9995WX в Geekbench
Intel запустила патріотичний брендинг на тлі звинувачень у зв'язках з Китаєм
Зроблено в Китаї: нові мемристори пришвидшили обробку даних ШІ у 7,7 разів
Мобільний чип Intel Core Ultra 5 245HX перемагає настільний аналог у PassMark та на 40% швидший за i5-14500HX
Майбутнє портативних консолей: AMD Z2 Extreme обганяє Core Ultra 7 258V в іграх
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати