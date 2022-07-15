Intel підвищить ціни на свої процесори до 20% – ЗМІ

За даними Nikkei Asia, цієї осені Intel планує підняти ціни на свої флагманські продукти, такі як споживчі та серверні процесори, чіпи Wi-Fi та контролери. Очікується, що підвищення варіюватиметься залежно від конкретної моделі, починаючи від однозначних чисел і закінчуючи 20%.

Рішення Intel пов’язане зі зростанням вартості компонентів, матеріалів, доставлення та робочої сили. Існує також проблема інфляції що зростає. Вона змушує споживачів двічі подумати, перш ніж витрачатися на дорогі покупки. Це вже проявилося у різкому падінні постачання ПК, телевізорів та смартфонів цього року у міру зниження попиту.

Intel раніше попереджала про майбутнє підвищення цін у рамках оголошення останнього фінансового звіту. Тоді генеральний директор Пет Гелсінгер говорив про більш високі ціни на продукцію компанії. Інше попередження виходило від фінансового директора Дейва Циммера, який сказав, що Intel «шукає цільового підвищення цін у певних сегментах».

Очікується, що наступне покоління процесорів Intel, Raptor Lake, з’явиться в четвертому кварталі, і підвищення цін, ймовірно, торкнеться майбутніх процесорів. Таким чином, тим, хто планує купити новий процесор Intel або цілий ПК із таким чіпом, краще не затягувати із покупкою.

Джерело: techspot