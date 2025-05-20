Intel представила відеокарти Arc Pro B50 і B60 для професіоналів: до 24 ГБ пам’яті, акцент на ШІ та ціна від $299

Intel Arc Pro / Intel

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Як і очікувалося, на виставці Computex 2025 компанія Intel зробила гучну заяву в царині професійної графіки та ШІ. Чипмейкер представив нову лінійку відеокарт Arc Pro B-серії, націлену на робочі станції для графіки, рендерингу, машинного навчання та проєктування. Головний акцент — не лише на продуктивності, а й на великому обсязі памʼяті та підтримці сучасних форматів роботи зі штучним інтелектом. І найприємніше — стартова ціна лише $299.

Intel Arc Pro B50

Arc Pro B50 — це відеокарта для тих, хто працює з графікою, але не хоче переплачувати за надлишкову потужність. Вона має 16 ГБ памʼяті GDDR6, що вже виглядає дуже солідно на фоні конкурентів, де зазвичай лише доступно 6 або 8 ГБ (як от Nvidia RTX A1000). Карта розрахована на використання в тонких корпусах, не потребує додаткового живлення (TDP — лише 70 Вт) і має відносно компактний двохслотовий дизайн.

Графічний процесор має 16 ядер Xe та 128 XMX-рушіїв для прискорення обчислень ШІ, які видають до 170 TOPS пікової продуктивності. Пропускна здатність памʼяті становить 224 ГБ/с, а інтерфейс PCIe 5.0 x8 дає до 20% приросту швидкодії завдяки швидшому обміну із системною пам’яттю. Intel також обіцяє у 2,6 раза вищу продуктивність у порівнянні зі звичайними ігровими драйверами.

Intel Arc Pro B60

Модель Arc Pro B60 позиціюється як інструмент для серйозних задач. Вона має 24 ГБ памʼяті, 20 ядер Xe, 160 XMX-рушіїв та пікову продуктивність 197 TOPS. Більша кількість пам’яті дозволяє запускати більші моделі, ефективніше масштабувати задачі та забезпечувати кращу багатозадачність. Пропускна здатність тут становить 456 ГБ/с, а енергоспоживання — від 120 до 200 Вт.

Цікаво, що партнери Intel, зокрема Maxsun, вже зробили двохпроцесорну відеокарту на базі B60. Linux підтримує розподілення задач між двома GPU, кожен з яких має окреме підключення PCIe 5.0 x8.

Project Battlematrix

Відеокарту Arc Pro B60 продаватимуть здебільшого не окремо, а у складі готових робочих станцій під брендом Project Battlematrix. Це потужні конфігурації на базі процесорів Xeon, з підтримкою до 8 GPU, загальною пам’яттю 192 ГБ та можливістю запуску моделей на 70+ млрд параметрів.

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Такі робочі станції коштуватимуть від $5000 до $10000 залежно від конфігурації, а вартість одного GPU B60 становитиме близько $500.

На стенді Intel уже показали демо-системи Project Battlematrix. Одна з них запускала велику модель Deepseek на 675 млрд параметрів повністю на одному комп’ютері з 8 GPU. Частина «експертів» (внутрішні елементи моделі) працювала на CPU, найактивніші — на GPU. Інші демонстрації включали пошук помилок у коді, генерацію відповідей на запити на основі корпоративної документації, а також платформи для швидкого створення власних ШІ-асистентів.

Intel активно працює над повноцінним контейнеризованим Linux-рішенням для запуску таких систем із коробки. Уже в третьому кварталі очікуються перші сертифікації ПЗ та дебютні контейнери, а до кінця року додадуть підтримку SR-IOV, VDI та інші інструменти керування.

Відеокарти Intel Arc Pro B50 і B60 надійдуть у продаж у третьому кварталі 2025 року. B50 з 16 ГБ — доступне рішення для дизайнерів, інженерів і розробників, яким важлива продуктивність у компактному корпусі. B60 — вже серйозний гравець для роботи з ШІ, який з’явиться у складі потужних станцій Project Battlematrix.

Джерело: tomshardware

Розділ Технології виходить за підтримки

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