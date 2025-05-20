Intel представила відеокарти Arc Pro B50 і B60 для професіоналів: до 24 ГБ пам’яті, акцент на ШІ та ціна від $299

Як і очікувалося, на виставці Computex 2025 компанія Intel зробила гучну заяву в царині професійної графіки та ШІ. Чипмейкер представив нову лінійку відеокарт Arc Pro B-серії, націлену на робочі станції для графіки, рендерингу, машинного навчання та проєктування. Головний акцент — не лише на продуктивності, а й на великому обсязі памʼяті та підтримці сучасних форматів роботи зі штучним інтелектом. І найприємніше — стартова ціна лише $299.
Intel Arc Pro B50
Arc Pro B50 — це відеокарта для тих, хто працює з графікою, але не хоче переплачувати за надлишкову потужність. Вона має 16 ГБ памʼяті GDDR6, що вже виглядає дуже солідно на фоні конкурентів, де зазвичай лише доступно 6 або 8 ГБ (як от Nvidia RTX A1000). Карта розрахована на використання в тонких корпусах, не потребує додаткового живлення (TDP — лише 70 Вт) і має відносно компактний двохслотовий дизайн.
Графічний процесор має 16 ядер Xe та 128 XMX-рушіїв для прискорення обчислень ШІ, які видають до 170 TOPS пікової продуктивності. Пропускна здатність памʼяті становить 224 ГБ/с, а інтерфейс PCIe 5.0 x8 дає до 20% приросту швидкодії завдяки швидшому обміну із системною пам’яттю. Intel також обіцяє у 2,6 раза вищу продуктивність у порівнянні зі звичайними ігровими драйверами.
Intel Arc Pro B60
Модель Arc Pro B60 позиціюється як інструмент для серйозних задач. Вона має 24 ГБ памʼяті, 20 ядер Xe, 160 XMX-рушіїв та пікову продуктивність 197 TOPS. Більша кількість пам’яті дозволяє запускати більші моделі, ефективніше масштабувати задачі та забезпечувати кращу багатозадачність. Пропускна здатність тут становить 456 ГБ/с, а енергоспоживання — від 120 до 200 Вт.
Цікаво, що партнери Intel, зокрема Maxsun, вже зробили двохпроцесорну відеокарту на базі B60. Linux підтримує розподілення задач між двома GPU, кожен з яких має окреме підключення PCIe 5.0 x8.
Project Battlematrix
Відеокарту Arc Pro B60 продаватимуть здебільшого не окремо, а у складі готових робочих станцій під брендом Project Battlematrix. Це потужні конфігурації на базі процесорів Xeon, з підтримкою до 8 GPU, загальною пам’яттю 192 ГБ та можливістю запуску моделей на 70+ млрд параметрів.
Такі робочі станції коштуватимуть від $5000 до $10000 залежно від конфігурації, а вартість одного GPU B60 становитиме близько $500.
На стенді Intel уже показали демо-системи Project Battlematrix. Одна з них запускала велику модель Deepseek на 675 млрд параметрів повністю на одному комп’ютері з 8 GPU. Частина «експертів» (внутрішні елементи моделі) працювала на CPU, найактивніші — на GPU. Інші демонстрації включали пошук помилок у коді, генерацію відповідей на запити на основі корпоративної документації, а також платформи для швидкого створення власних ШІ-асистентів.
Intel активно працює над повноцінним контейнеризованим Linux-рішенням для запуску таких систем із коробки. Уже в третьому кварталі очікуються перші сертифікації ПЗ та дебютні контейнери, а до кінця року додадуть підтримку SR-IOV, VDI та інші інструменти керування.
Відеокарти Intel Arc Pro B50 і B60 надійдуть у продаж у третьому кварталі 2025 року. B50 з 16 ГБ — доступне рішення для дизайнерів, інженерів і розробників, яким важлива продуктивність у компактному корпусі. B60 — вже серйозний гравець для роботи з ШІ, який з’явиться у складі потужних станцій Project Battlematrix.
Intel показала Panther Lake в роботі та… ігровий автомат ARCade
Джерело: tomshardware
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: