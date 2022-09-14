Intel продемонструвала Thunderbolt з пропускною здатністю 80 Гбіт/с (як у USB4 2.0)

Під час Intel Technology Tour 2022, що проходить в ізраїльському центрі розробки компанії, показали живе відео першої тестової системи, що працює із підключенням Thunderbolt 80 Гбіт/с. Офіційної назви нової версії протоколу передачі даних поки немає.
У ході демонстрації дані переміщували двома лініями Thunderbolt, кожна з яких працювала на швидкості 40 Гбіт/с (всього 80 Гбіт/с). Це вдвічі більше за максимальну можливість підключення Thunderbolt 4.
Стандарт Thunderbolt 4 використовує специфікацію USB4 версії 1.0, у новій модифікації Thunderbolt застосована збільшена пропускна спроможність USB4 версії 2.0, про яку було оголошено раніше цього місяця.
Центр Intel IDC в ізраїльській Хайфі відповідає за напрямок Thunderbolt та USB у компанії. У його компетенцію входить створення та визначення напряму розвитку продукту, проектування та випробування апаратного і програмного забезпечення, серійне виробництво. Група підтримує розвинену екосистему та керує дев’ятьма об’єктами по всьому світу, що тестують та сертифікують продукти Thunderbolt.
В минулому році Intel випадково розкрила факт розробки нової версії Thunderbolt. Генеральний директор Intel Client Computing Group Грегорі М. Брайант розмістив у Твіттері та швидко видалив фотографії ізраїльських лабораторій із згадкою “технології 80G PHY”, що передбачає пропускну здатність 80 Гбіт/с.
Джерела: Tom`s HARDWARE, TechSpot