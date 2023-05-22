Intel ініціює перехід на процесорну архітектуру x86S, яка підтримуватиме лише 64-розрядний режим

Опублікований Intel документ представляє x86S – спрощену архітектуру x86, що підтримує лише 64-розрядні обчислення. Компанія хоче залишити у минулому неактуальні вже напрацювання, що ведуть походження від перших процесорів Intel 8086. Відповідні блоки будуть видалені, але програми все ще можна буде запускати у режимі віртуалізації.

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У короткому документі для розробників Intel виклала опис такого підходу. Зараз процесори вимагають «серії кодових переходів для входу в 64-розрядний режим». Прямий вхід у 64-бітний режим спростить роботу процесора та ОС. При цьому підтримка «застарілих» 64-бітних ОС, що вимагають звичайної процедури входу, здійснюватиметься через механізм віртуалізації (VMX).

Основні спрощення та переваги Intel перерахувала у списку:

Використання спрощеної 64-бітної моделі сегментації адресації пам’яті для підтримки адресації 32-бітних програм

Видалення кілець захисту 1 та 2, які не використовуються сучасним ПЗ, а також застарілих функцій сегментації

Видалення підтримки 16-бітової адресації та перевизначення розміру адреси

Видалення підтримки доступу до портів I/O кільця 3

Припинення підтримки рядкових портів I/O (INS/OUTS)

Використання лише локальних контролерів переривань X2APIC, видалення підтримки 8259.

Видалення деяких непотрібних бітів режиму операційної системи

Простіше кажучи, у майбутньому Intel планує видалити деякі застарілі схеми, які або тривалий час не використовуються, або вимагають від сучасного програмного забезпечення «зусиль» для їх обходу. Для користувачів ці заходи означають підвищення стабільності та продуктивності без необхідності різкого зростання частоти. Не варто чекати на процесори x86S в найближчому майбутньому. Опубліковані матеріали мають скоріше ознайомлювальний характер, їхня мета – ознайомити розробників з підходом, побачити їхню реакцію та пропозиції.

Джерела: Tom’s Hardware, PC Gamer