Перша смерть для Cybertruck: електричний пікап Tesla протаранив бетонну трубу і загорівся, а водій загинув на місці

Аварія сталася минулої ночі в окрузі Чемберс, штат Техас. За повідомленням поліції, водій Cybertruck з невідомої причини не впорався з керуванням, через що автомобіль з’їхав з дороги, врізався в бетонну водопропускну трубу та загорівся.

Водій загинув на місці, а аварія стала першою смертельною для Tesla Cybertruck (який, до речі, ще не пройшов краш-тест третьої сторони).

Протягом багатьох років Tesla демонструвала чудові результати краш-тестів, і кілька її автомобілів є лідерами безпеки у своїх категоріях. Автовиробник дав зрозуміти, що очікує того ж самого від Cybertruck, який, як він стверджує, має міцну конструкцію. Водночас у перших ДТП кібервантажівка показала себе не надто добре, а досвідчені автомеханіки стверджують, що її майже неможливо ремонтувати.

Наразі точні причини ДТП все ще з’ясовують, а особу водія поки не розголошують, повідомляє Electrek. Зазвичай, більшість розмов після аварій за участю електромобілів Tesla зводяться до питання, чи був ввімкнений автопілот або FSD. Однак для Cybertruck обидві технології наразі недоступні, і щось найближче до автономності — адаптивна система круїз-контролю, але невідомо, чи користувався нею водій.

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Нагадаємо, що у квітні, після скарг користувачів на проблеми з акселератором, Tesla спочатку призупинила відвантаження Cybertruck, а потім відкликала 3878 автомобілів.